Palamut, uskumru ya da somon gibi daha yağlı balıkları pişirirken, etin o ağır tadını dengelemek için doğru baharatı seçmek büyük fark yaratıyor. Bu noktada mutfak dolabınızda zaten bulunan kimyon ve öğütülmüş kişniş imdada yetişiyor. Çok abartmadan ekleyeceğiniz bir tutam baharat, balığın kendi lezzetini bastırmadan ete sıcak ve tok bir tat kazandırıyor. Çipura ve levrek gibi fırında ya da ızgarada hazırlanan balıklarda ise taze otlar her zaman bir adım öne çıkıyor. Birkaç dal taze biberiye ve biraz kekik, balığın piştikçe kurumuş gibi hissettiren tadını anında canlandırıyor. Uzun uzun soslarla uğraşmadan, sadece bu iki otla evde lokanta usulü bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Tavada balık kızartırken baharatların yanmasını önlemenin çok basit ve etkili bir yolu var. Seçtiğiniz baharatları doğrudan kızgın yağa ya da balığın üzerine serpmek yerine, balığı buladığınız mısır ununun içine karıştırın. Bu sayede baharatlar yanmadan pişer ve balığın o çıtır dış kabuğuna her yerden eşit şekilde dağılır. Fırına vereceğiniz balıklarda baharatın ete iyice işlemesini istiyorsanız, kuru halde üzerine serpip geçmek yerine küçük bir kasede zeytinyağı ile karıştırın. Hazırladığınız bu basit karışımı bir fırça yardımıyla balığın hem dış yüzeyine hem de iç kısmına güzelce sürün. Zeytinyağı hem aromanın ete tutunmasını sağlar hem de balığın fırında kurumasını önleyerek lokum gibi pişmesine yardımcı olur. Pişirirken aklınızda bulunsun! Mutfağınızda balık hazırlarken şu küçük detaylara dikkat etmek sonucu çok değiştiriyor: Taze biberiye, kekik veya defne yaprağını tavada kullanıyorsanız, yanmamaları için pişmenin son birkaç dakikasında ekleyin. Kuru baharatları ölçülü kullanın; amaç balığın kendi tadını bastırmak değil, sadece desteklemek olmalı. Fırın tepsisinde patates ve soğan da varsa, aynı baharatlı zeytinyağından sebzelere de sürerek tabakta bütünlük sağlayabilirsiniz. Hangi balığa hangi baharat yakışır? Akşam ne pişireceğinize göre baharat seçiminizi kolayca yapabilirsiniz: -Hamsi ve istavrit (Tava): Mısır ununa eklenecek çok az kimyon veya toz kırmızı biber. -Çipura ve levrek (Fırın / Izgara): Defne yaprağı, kekik ve birkaç adet tane karabiber. -Somon ve palamut (Yağlı balıklar): Taze biberiye, öğütülmüş kişniş veya ince kıyılmış dereotu. Öte yandan İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri ile yüksek biyolojik değerli protein sayesinde alabalık, sofralarda hem kas kaybını önlüyor hem de damar sağlığına iyi geliyor. Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken balıkçıları şaşırtan bir gelişme yaşandı. Göç etmesi beklenen palamut yeniden geri döndü, tezgahlarda bolluk başladı. Balıkçılar avın 15-20 gün daha sürebileceğini öngörürken fiyatlar da dikkat çekti. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesi 100-125 TL arasında alıcı bulurken, balıkçılar bu hareketliliğin 15-20 gün daha sürebileceğini öngörüyor.