Mum çiçeği ne zaman çiçek açar? Bakım için detayı dikkat çekti: Ağaç gövdelerinde kaynağı güneş ışığı

Geçmiş yıllarda sıkça yetiştirilen mum çiçeği bitkisini yetiştirirken belli zamanlarda çiçek açtığını unutmamanız gerekiyor.

Sarmaşık cinsinden bir bitki olan mum çiçeğinin görüntüsü oldukça güzeldir. Mum çiçeği dayanıklı bir gövdeye sahip olduğu için eski yıllarda sıkça yetiştirilirdi. Ayrıca mum çiçeğinin sarmaşık dalları ve renkli çiçekleri dekoratif anlamda da sıkça kullanılmaktadır. Mum çiçeği bitkisini yetiştirmek içim en uygun zaman ise ilkbahar ve yaz aylarıdır.

Mum çiçeği bitkisi güneşi oldukça sever. Çiçek açabilmesi için günde yaklaşık 6 saat güneş görmesi gerekir. Bitkiyi direk olarak güneş alan bir yerde yetiştirmeniz gerekiyor. Mum çiçeği bitkisinin yetişebilmesi çiçek açabilmesi için geniş bir saksı içerisinde yetiştirilmesi gerekir. Saksı geniş ve askılı saksılardan tercih edilmelidir. Askılı saksılar mum çiçeği bitkisi büyüyüp çiçek açtığında dalların aşağı doğru sarkmasını sağlayacak ve güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Mum Çiçeği Ne Zaman Çiçek Açar?

Mum çiçeği bitkisini yetiştirirken dikkatli olduğunuz takdirde bitki bir metre boyuna ulaştığında çiçek açacaktır. Bitkinin bir metre boyuna ulaşması ve sağlıklı kalabilmesi için ise mum çiçeği bitkisi yetiştirmenin püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Çiçek açma zamanı genellikle yaz aylarında açar. Bir defa yaz aylarında açan çiçek her sene aynı zamanda çiçek açmaya devam edecektir. Çiçeğin her sene açması için düzenli bakım yapmalı, belli aylarda ilaçlarını ve vitamin takviyelerini de yapmak gerekir.

Mum çiçeği, hem dayanıklı yapısı hem de parlak yapraklarıyla evde bakımı en keyifli bitkilerden biri olur. Doğru ışık ve düzenli bir bakım aldığında uzun yıllar boyunca aynı saksıda yaşayabilir ve zaman zaman kokulu çiçekler açarak kendini gösterir. Ev ortamına alışması kolay olduğu için yeni başlayanlar tarafından da rahatça yetiştirilir. Bakımı ile faydaları birlikte değerlendirildiğinde, yaşadığın alana hem ferahlık hem de sakin bir görüntü kazandıran bir bitki haline gelir. Mum çiçeği (Hoya), ılık, aydınlık ve direkt güneş almayan hava koşullarını sever. Bitki 15°C ile 25°C arasındaki ılıman ortamları sever. Kışın dinlenme döneminde 7°C'ye kadar soğuğa dayanabilir; ancak don olaylarından kesinlikle korunmalıdır.

Işık: Doğrudan öğle güneşinden korunan, bol aydınlık ve filtrelenmiş ışık alan yerleri tercih eder. Loş ortamlar yaşamasını engellemese de çiçeklenmesini geciktirir. Mum çiçeği (Hoya), etli ve kalın yapraklarında su depoladığı için uzun süre susuz kalsa dahi pörsüse bile tamamen kuruyup ölmeyebilir; ancak kökleri çürürse veya tamamen kurursa kurtarılması zorlaşır.

Mum çiçeği bakımı için dikkat çeken detay

Mum çiçeği (Hoya carnosa) genellikle ilkbahar sonundan yaz ortasına kadar olan dönemde çiçek açar; ancak uygun bakım koşulları sağlanırsa yaz boyunca ve sonbahara kadar da çiçeklenmeye devam edebilir.

Çiçeklenme Süresi

• İlk Çiçeklenme: Bitki en erken ilk yılında çiçek verebileceği gibi, olgunlaşması ve ortamına alışması 2 ila 3 yılı (bazı türlerde daha uzun süreyi) bulabilir.

• Gelişim Hızı: Gelişimi yavaş bir bitki olduğundan sabırlı olmak gerekir.