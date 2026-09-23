  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor, Muhammed Salah için harekete geçti Özcan Ünlü’den BM’ye sert Gazze tepkisi: Küresel tiyatroda ikiyüzlülük! Herkes bu lezzeti konuşuyor: Marmara bölgesinden dünyaya yayılan lezzet: Pabuç köftesi tarifi nasıl yapılır? Dağları aşıyorlar! Ağaç kovuklarındaki doğal bala böyle ulaşıyorlar Ortalığı ayağa kaldırmıştı: Okan Buruk 'dingil' demişti! Türkiye maçına atandı Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor? Türkiye’ye kafa tutan Yunanistan, İki ülke ile 'enerji sahalarını ve altyapılarını ortak koruma' kararı aldı Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir Türkiye'den Suudi Arabistan'a jest
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

İngiliz eczacılık ve tıp uzmanları merceğine giren su tüketimi son dönemde daha da gündeme geldi. insan vücudunun susuz kaldığı ilk 24 saatte geçirdiği hücresel ve organ düzeyindeki tehlikenin tüm unsurların açıkladı. Konu ile ilgili olarak kritik uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

Uzman Dr. Donald Grant, sağlıklı bir metabolizma ve organ fonksiyonları için hayati önem taşıyan su tüketimi kısıtlandığında, insan biyolojisinin saatler içinde nasıl bir çöküş sürecine girdiği bilimsel verilerle gözler önüne serdi.

#2
Foto - Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

İngiltere merkezli The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, vücudun susuz kaldığı 24, 48 ve 72 saatlik kritik dilimlerde yaşanan fizyolojik tahribatı açıkladı. Mayo Clinic verileri doğrultusunda günlük ortalama 2,5 ila 3,7 litre sıvı alımının gerekliliğine dikkat çeken tıp uzmanları, susuzluğun ilk saatlerden itibaren hayati organları doğrudan etkilediğini bildiriyor. Su içmeden geçirilen ilk 24 saatin sonunda vücutta "hafif ve orta düzeyde dehidrasyon" tablosu şekilleniyor. Hücresel düzeydeki su kaybı nedeniyle idrar rengi belirgin şekilde koyulaşırken; şiddetli baş ağrısı, ağız kuruluğu ve odaklanma sorunları baş gösteriyor.

#3
Foto - Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

Dr. Donald Grant, ilk 24 saatte yaşanan dehidrasyonun beyin tarafından sıklıkla açlık sinyaliyle karıştırıldığını belirterek, yetersiz su tüketiminin gereksiz tatlı ve yemek krizlerini tetiklediğini vurguluyor. Susuzlukta 2. günü geride bırakan metabolizmada tablo ağırlaşıyor. Dokulardaki suyun çekilmesiyle birlikte sindirim sistemi yavaşlıyor, şiddetli kabızlık ve karın bölgesinde şişkinlik vakaları yaşanıyor. Daha da kritik olanı, dolaşımdaki kan hacminin düşmesiyle birlikte kalp organı dokulara oksijen taşıyabilmek için daha hızlı çarpmaya başlıyor. Ani tansiyon düşüşleri, ayağa kalkarken şiddetli baş dönmesi ve bayılma hissi 48 saatlik susuzluğun en belirgin klinik belirtileri arasında yer alıyor. Su içmeden geçen 3. günün (72 saat) ardından biyolojik sistem hayati risk sınırına giriyor. Hücresel suyun tükenmesiyle birlikte bireylerde bilinç bulanıklığı, oryantasyon bozukluğu, hallusinasyonlar ve ani şuur kayıpları gelişiyor.

#4
Foto - Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

Böbreklerin toksinleri süzme yeteneğini kaybetmesiyle birlikte akut böbrek hasarı ve çoklu organ yetmezliği riski zirveye tırmanıyor. DOĞRU SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI? Uzmanlar; çay, kahve ve sulu meyvelerin (kavun, çilek vb.) sıvı ihtiyacına katkı sunduğunu ancak asıl kaynağın doğrudan temiz su olması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sıcak havalarda ve fiziksel aktivite sonrasında vücudun elektrolit dengesini korumak adına günde en az 10 su bardağı (yaklaşık 2,5 - 3 litre) su içilmesinin hayati bir zorunluluk olduğu ilan ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı
Siyaset

Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler..
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti
Gündem

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti

Mutlak butlan kararından bu yana çift taraflı bir tavır takınarak hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e mavi boncuk dağıtan Ankara B..
Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"
Gündem

Trump'tan Erdoğan'a kürsüden o sözler! "O sert bir adam, onunla uğraşamazsınız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği kritik İran savaşı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Aziz Yıldırımın İsmail Kartal aşkı depreşti Herkes gider, o kalır!
Spor

Aziz Yıldırımın İsmail Kartal aşkı depreşti Herkes gider, o kalır!

Fenerbahçe'de kritik Eyüpspor karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcularla yaptığı toplantı gündeme bomba gibi düştü. Takımı..
BM’de tansiyon yükseldi! Trump konuşurken Küba heyeti salonu terk etti
Dünya

BM’de tansiyon yükseldi! Trump konuşurken Küba heyeti salonu terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Küba yönetimine yönelik sert mesajlar verdi. Trump’ın “Küba’ya özgürlük gel..
Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor
Spor

Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Sezon başından bu yana kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Trabzonspor, teknik kadroda da devrim niteliğinde bir hamle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23