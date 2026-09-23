Uzmanından kritik uyarı! Kimsenin tahmin edemeyeceği sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince ne yaşanıyor?

Dr. Donald Grant, ilk 24 saatte yaşanan dehidrasyonun beyin tarafından sıklıkla açlık sinyaliyle karıştırıldığını belirterek, yetersiz su tüketiminin gereksiz tatlı ve yemek krizlerini tetiklediğini vurguluyor. Susuzlukta 2. günü geride bırakan metabolizmada tablo ağırlaşıyor. Dokulardaki suyun çekilmesiyle birlikte sindirim sistemi yavaşlıyor, şiddetli kabızlık ve karın bölgesinde şişkinlik vakaları yaşanıyor. Daha da kritik olanı, dolaşımdaki kan hacminin düşmesiyle birlikte kalp organı dokulara oksijen taşıyabilmek için daha hızlı çarpmaya başlıyor. Ani tansiyon düşüşleri, ayağa kalkarken şiddetli baş dönmesi ve bayılma hissi 48 saatlik susuzluğun en belirgin klinik belirtileri arasında yer alıyor. Su içmeden geçen 3. günün (72 saat) ardından biyolojik sistem hayati risk sınırına giriyor. Hücresel suyun tükenmesiyle birlikte bireylerde bilinç bulanıklığı, oryantasyon bozukluğu, hallusinasyonlar ve ani şuur kayıpları gelişiyor.