Tuna Nehri’nde sıra dışı keşif: Orduyu donatabilecek demir çubuklar bulundu! 1 ton gün hazine yüzüne çıktı

Koleksiyon, geç Demir Çağı’nda, MÖ 3. ya da 2. yüzyıla tarihleniyor. Ancak araştırmacılar bunun ötesinde pek bir şey bilmiyor. İnşaat ekibinin ekskavatörü, buluntunun özgün bağlamını tahrip etti ve en başta Tuna’ya nasıl geldiğine dair olası ipuçlarını sildi. Demir çubukların bulunduğu yerin yakınında bir tekneye dair hiçbir iz yok. Ancak araştırmacılar makalede, buluntunun büyüklüğü ve konumu göz önüne alındığında, demir çubukların nehirde taşınıyor olmasının ve bir gemi enkazında yitirilmiş olması gerektiğinin “yüksek olasılıkla” doğru olduğunu yazıyor. O dönemde malların tekneyle taşınması standart bir uygulamaydı. Ancak araştırmacılar, tek bir işlem için bu kadar büyük miktarda demirin alışılmadık olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, çubukları alması gereken kişinin, karşılığında altın, gümüş, köle emeği, sığır, at, askerlik hizmeti ya da bir çeyiz gibi çok değerli bir şey sunmuş olması gerektiğini yazıyor. Ödemenin biçimi ne olursa olsun, Trebsche, bu buluntunun, Tuna bölgesinde MÖ 3. ve 2. yüzyılda ulaşılan “artan demir üretim kapasitelerini” gözler önüne serdiğini söylüyor. Demir çubukların nerede dövüldüğü de, nereye gittiği de belirsiz. Araştırmacılar, nehrin dibine battıklarında akış aşağı yönde ilerlediklerinden kuşkulanıyor. Bu da Burgenland’dakiler de dahil olmak üzere, daha doğudaki demir üretim bölgelerini eliyor. Bunun yerine, çubuklar büyük olasılıkla Bavyera’da bir yerde yapılmış olmalıydı. Arkeologlar burada daha önce, oppidumların (Avrupa Demir Çağı’nın büyük, surlarla çevrili kentleri) yakınında demir üretim alanları keşfetmişti. Araştırmacılar makalede, çubuklardaki element izlerini analiz ederek, onları yapmakta kullanılan ham metalin nereden geldiğini daha kesin biçimde belirlemeyi umduklarını yazıyor. Kaynak: arkeofili