Acı ama gerçek: Okul kantininde kalp krizi riski var

"Ailesinde Kalp Krizi Hikayesi Olan Çocuklara Daha Çok Dikkat Edilmeli" Üzülerek de olsa çocuklarda kalp krizi görülme riskinin arttığını söyleyen Okşen, "Tabii ki genetik faktörler daha ön planda. Fakat beslenme de kalp krizi riskindeki ağırlığını artırıyor. Bu yüzden çocuklarımızı daha çok sebze-meyve ağırlıklı beslenmeye ve spora teşvik etmeliyiz. Tüm dünyada kalp ve damar hastalıklarıyla uğraşan insan hızla çoğalıyor" dedi. Birçok hastalık gibi kalp ve damar hastalıklarında da aile öyküsünün etkisini gösterdiğini hatırlatan Kalp Ve Damar Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Doğaç Okşen "Anne-baba veya dede-ninesinde kalp rahatsızlığı bulunan çocuklar, bulunmayan çocuklara göre daha büyük risk altında. Normalde hiçbir çocuğumuzun sağlıksız beslenmesini istemeyiz. Ancak ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan çocuklarımızda bu tarz beslenmeye karşı çok daha hassas olunmalı" dedi.