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Gündem İfadesi alındı! Doğu Perinçek’e Kaşif Kozinoğlu’nun kayıp notları soruldu
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İfadesi alındı! Doğu Perinçek’e Kaşif Kozinoğlu’nun kayıp notları soruldu

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İfadesi alındı! Doğu Perinçek’e Kaşif Kozinoğlu’nun kayıp notları soruldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade verdi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon kumpası ve Odatv davaları kapsamında tutuklu bulunduğu sırada cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Perinçek’e Kozinoğlu’nun ölümünden önce cezaevinde tuttuğu ve kayıp olduğu değerlendirilen notlar soruldu,

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