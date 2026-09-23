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Gündem 4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu!
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4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu!

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4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu!

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunan 37 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde çalışma yürütüldü.

 

Şanlıurfa merkezli Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar

Çalışmalar sonucu "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Şanlıurfa merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir ve Hatay'da operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan 37 şüphelinin 3 milyar 915 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisten elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

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