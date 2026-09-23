Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun!

Mansur Yavaş'ın istifasına neden sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu tarafından odasına çağrılarak azarlandığı iddia edilen CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Yavaş’ın istifasına ilişkin ilk değerlendirmesinde; “Mansur Yavaş’ın istifasına ilişkin bize “hayırlı uğurlu olsun” demek düşer. Biz, kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal ve kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapmaya devam etmesini tercih ederdik. Bu konudaki düşüncelerimizi de daha önce defalarca dile getirdik. Kendisi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalacağını ifade ediyordu. Gelinen noktada bu, kendi değerlendirmesi ve kendi tercihidir” ifadelerini kullandı.