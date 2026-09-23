Çöplerden sirke ve yağ üretmeye başladılar: Bertaraf edilmesi sorun değil... Yüzde 70'inden fazlası yeniden kullanılıyor

Batı Avustralya'nın Collie bölgesindeki bir atık tesisinde ise dönüşüm farklı bir boyuta taşınmış durumda. Renergi adlı şirket, termal dönüşüm teknolojisini kullanarak atıkları sirke, biyokömür ve yağ dahil farklı ürünlere dönüştürüyor. Şirketten Deejay Parker'ın verdiği bilgiye göre tesis yılda yaklaşık 30 bin ton biyokütle atığını işleyebilecek kapasiteye sahip. Bunun yanında kasabanın belediye atıklarından yılda yaklaşık 4 bin ton işlenebiliyor. Tesise gelen malzemelerin yüzde 70'inden fazlası geri kazanılarak yeni bir ürüne dönüştürülüyor. Ortaya çıkan ürünlerden biyokömür şimdiden Batı Avustralya'nın güneyindeki meyve çiftliklerinde ve bir şarap üretim tesisinde kullanılmaya başlandı. Böylece daha önce bertaraf edilmesi gereken bir atık, tarımsal üretimde değerlendirilebilen yeni bir malzemeye dönüşüyor. Proje, yenilenebilir teknolojilerin bölgesel alanlarda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı'ndan da finansman aldı. Tesisin tam üretim kapasitesine ulaşması halinde kendi alanında ülkenin en büyük üreticilerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Lynne Loo ise bu tür uygulamaların insanlara atıkları farklı biçimlerde değerlendirmenin gerçekten mümkün olduğunu göstermesinin önemli olduğunu belirtiyor. Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir sorun olarak görülmediği yeni yaklaşımda hedef; çöpe gidecek malzemeleri geri dönüştürmek, yeniden kullanmak ve tamamen farklı ürünlere dönüştürmek.