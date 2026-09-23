Çöplerden sirke ve yağ üretmeye başladılar: Bertaraf edilmesi sorun değil... Yüzde 70'inden fazlası yeniden kullanılıyor
Avustralya'da her yıl milyonlarca ton atık ortaya çıkarken bilim insanları ve girişimciler çöpe giden malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırmanın sıra dışı yollarını geliştiriyor. Gıda atıklarından kağıt ve deri benzeri malzemeler elde edilirken, başka bir tesiste çöpler termal dönüşüm teknolojisiyle sirke, biyokömür ve yağa dönüştürülüyor. Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir sorun olarak görülmedi.