ABD ve İsrail’in katliamları fotoğraflarda: Pezeşkiyan’dan BM kürsüsünde anlamlı hareket
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde anlamlı bir harekete imza attı. Pezeşkiyan, konuşması sırasında haydut ABD’nin katlettiği Minab çocuklarının ve terör devleti İsrail'in katlettiği İranlı bilim adamlarının ve İran vatandaşlarının resimlerini göstererek uğradıkları insanlık dışı muameleyi dünyanın yüzüne vurdu.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Konuşmasında Amerika'nın Katlettiği Minab çocuklarının ve İsrail'in katlettiği İranlı Bilim adamlarının ve vatandaşlarının resimlerini dünya kamuoyuna göstererek uğradıkları İnsanlık dışı muameleyi birkez daha gözler önüne serdi.
"BU SALDIRILARA GÖZ MÜ YUMACAKSINIZ?
Pezeşkiyan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası normların bu şekilde tehlikeli biçimde ihlal edilmesi karşısında sessiz mi kalacağız? Bu sapkınlıklar tüm dünyayı kasıp kavuracaktır. Güvenceler ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırılar, BM üyesi devletlerin yetkili yöneticilerine yönelik açık suikast girişimleri, gazetecilerin ve basın mensuplarının sistematik olarak hedef alınması ve sadece bilgi ve uzmanlıkları nedeniyle masum insanların askeri hedef haline getirilmesi. Tekrar soruyorum; bu tür saldırılara göz mü yumacaksınız? Bu zihniyet ve davranışla Gazze'de en az 35 binden fazla masum sivil katledildi. Onları gıdadan, içme suyundan, sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktılar."
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