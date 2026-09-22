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Dünya Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!
Dünya

Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!

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Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!

İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde görülen esrarengiz cisim gündem oldu. Havada asılı duran veya yavaşça hareket eden cismin ne olduğu henüz belirlenemedi.

İran’ın başkenti Tahran'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren parlak ve ışıklı bir cisim, kentte merak ve heyecan yarattı. Cismin belirli bir noktada çakılı kaldığı ve zaman zaman yavaş adımlarla yön değiştirdiği görüldü.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Havadaki nesnenin bir insansız hava aracı, ticari uçak ya da farklı bir askerî platform olup olmadığı bilinmiyor. Gizemli cismin uçuş yüksekliği, niteliği ve tam konumuna dair İranlı makamlardan resmî bir bilgilendirme gelmezken, olayın UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) sınıflandırmasına girip girmediği de belirsizliğini koruyor.

 

Tahran semalarındaki görüntüler, akıllara bölgede yaklaşık yarım asır önce yaşanan ünlü bir askeri olayın gelmesine neden oldu. 19 Eylül 1976 tarihinde Şemiran bölgesinde benzer bir cismin rapor edilmesi üzerine, İran İmparatorluk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-4 Phantom savaş uçağı havalandırılmıştı.

ABD makamlarınca gizliliği kaldırılan UFO belgelerine de yansıyan olayda, cisme yaklaşan ilk F-4 jetinin haberleşme ve gösterge panelleri aniden devre dışı kalmış, uçak rotasını değiştirdiğinde sistemler normale dönmüştü. Bölgeye sevk edilen ikinci jette ise mürettebat, ana nesneden ayrılan daha küçük bir cisim tespit etmiş; tam kilitlenme sağlandığı sırada uçağın silah kontrol ve iletişim sistemleri kilitlenmişti.

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