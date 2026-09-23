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Gündem Bor Kaymakamı Görgülüarslan: Devletimize ve milletimize hizmet gurur kaynağımız
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Bor Kaymakamı Görgülüarslan: Devletimize ve milletimize hizmet gurur kaynağımız

Yeniakit Publisher
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Bor Kaymakamı Görgülüarslan: Devletimize ve milletimize hizmet gurur kaynağımız

Niğde'nin Bor İlçesi Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için tüm kurumlarla dayanışma ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, devlet hizmetini büyük bir sorumluluk ve gönül bağıyla sürdürdüklerini söyledi.

DURSUN SUNA/NİĞDE AKİT

Bor’un tarihi, kültürü ve gelişmiş yapısıyla önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Görgülüarslan, ilçenin kalkınma ve güçlenmesi adına önemli adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“TÜM KURUMLARIMIZLA KOORDİNASYON İÇERİSİNDEYİZ”...

Sanayi başta olmak üzere tarım alanında da daha büyük yatırımların gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Görgülüarslan, tüm kurumlarla tam bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Kaymakam Görgülüarslan, devletin hizmet anlayışında kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek odalarıyla yakın iletişimin de önemli olduğunu vurguladı.

"TARİHİ DEĞERLERİN TANITIMINA GÜÇLÜ DESTEK"...

Beldelerimizde ve köylerimizde ki tarihi alanların tanıtılması konusunda daha güçlü çalışmalar yapılacağını ifade eden Görgülüarslan, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

"SOSYAL HİZMETLERDE PLANLI VE PROJELİ ÇALIŞMA"...

Yeni sosyal hizmetler konusunda planlı ve projeli çalışmaların devam edeceğini belirten Görgülüarslan, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla da sık sık bir araya gelerek Bor’un geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını “Devlet ve milletimize hizmet etmekten onur duyuyorum” diyerek, Bor’un gelişmesi ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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