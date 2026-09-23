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Gündem CHP’li İBB İstanbulluya zulmetmeye devam ediyor: Milyonluk tadilatı yel aldı, Esenler Otogarı’nı sel aldı
Gündem

CHP’li İBB İstanbulluya zulmetmeye devam ediyor: Milyonluk tadilatı yel aldı, Esenler Otogarı’nı sel aldı

Yeniakit Publisher
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CHP yönetimindeki İBB’nin İstanbulluya zulmü sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun yıkmak yerine inatlaşarak milyonlarca lira harcayıp “Tamamen yeniledik” dediği Esenler Otogarı birkaç saat etkili olan yağış sonrası sular altında kaldı. Otogarın çeşitli noktalarından içeri giren yağmur suları nedeniyle çok sayıda iş yerinde su baskını yaşanırken çatılardan sızan suların bina içerisinde birikmesi üzerine otogar esnafı kendi imkânlarıyla önlem almaya çalıştı. Bazı dükkânlarda yağmur suları nedeniyle maddi zarar oluştuğu bildirildi.

Diğer yandan CHP’li yönetimin göreve gelir gelmez tuvalet fayanslarını yenilediği ve yayımladığı her faaliyet raporunda baş sıraya yerleştirdiği Esenler Otogarında sorunlar bitmek bilmiyor. Yerel seçimlerden sonra ‘Tamamen yeniledik. Çok uğraştık ama değdi’ diyerek algı çalışmaları yapan ve AK Parti belediyeciliğinin icraatlarına konmaktan başka bir faaliyeti bulunmayan Ekrem İmamoğlu’nun inat ederek yıkmadığı ve tadilatlarla milyonlarca lira para harcadığı Büyük Esenler Otogarı adeta tel tel dökülüyor.

1994 yılından bu yana bir fiil kullanılan, yıllardır İstanbul’un taşıma yükünü çeken ve artık miadını dolduran Esenler Otogarı, artık yama tutmuyor. Önceki gün İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından her gün binlerce vatandaşın kullandığı Büyük İstanbul Otogarı’nda hayatı olumsuz etkiledi.

CHP’li İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin "yeniledik" dediği Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çürüyen kolonlar, dökülen sıvaların ardından şimdi de çatıları akmaya başladı.

Megakent İstanbul'u olduğu gibi otogarı da batıran CHP yönetiminin yıllardır süren tadilatları bir türlü bitiremediği çatısı kevgire dönen otogarı yazıhanelerini su bastı. Otogarın çeşitli noktalarından içeri giren yağmur suları nedeniyle çok sayıda iş yerinde su baskını yaşanırken çatılardan sızan suların bina içerisinde birikmesi üzerine otogar esnafı kendi imkânlarıyla önlem almaya çalıştı. Bazı dükkânlarda yağmur suları nedeniyle maddi zarar oluştuğu bildirildi.

Esnafın uzun süredir devam eden bakım ve tadilat çalışmalarının kalıcı bir çözüm üretmediğini savunduğu otogarda, yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekerken İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan su baskını, tesisin bakım, onarım ve altyapı çalışmalarının yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Diğer yandan CHP’li İBB yönetimi yaz aylarında tadilat ve düzenleme yapıyoruz diyerek hem otogarın işlerini aksatmıştı hem de İstanbul sıcağında çalışanları mağdur etmişti.

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Yorumlar

Rizeyi,Trabzonu hatta Karadeniz sahil yolunu sel alırken bir şey yazmiyordunuz

Ankar,İstanbul olunca yazıyorsunuz.

Adem

Her sey çok güzel oluyor.bir musibet bin nasihattan daha etkilidir ..burunlari sürtsünki bir daha bunlara oy vermeye tevbe etsinler....
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