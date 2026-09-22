  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası Kural tanımaz vandal güruh yine devrede! Ege Üniversitesi’nde provokasyon! Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı Kaybedileni geri getirmenin tek yolu var! Birleşmiş milletler 81 yılda nereden nereye? Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Aradaki fark tam 15 puana çıktı Saldırıyı Husiler mi düzenledi? Yemen’de pazarda büyük patlama! İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya
Spor Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor
Spor

Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Sezon başından bu yana kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Trabzonspor, teknik kadroda da devrim niteliğinde bir hamleye imza attı. Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i getiren bordo-mavili yönetim, teknik heyeti güçlendirmek adına Alman futbolunun efsane isimlerinden Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı.

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan Jerome Boateng, Trabzonspor'un yeni yardımcı antrenörü oldu. Anlaşma sağlanan Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek Thomas Reis'in ekibine katılacağı belirtildi.

Sezon başından bu yana Muhammed Salah ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Trabzonspor, radikal adımlar atmaya devam ediyor.

 

TEKNİK EKİBE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavili yönetim, takımın başına getirdiği Alman çalıştırıcı Thomas Reis’in ardından kulübede dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

BOATENG, YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GELİYOR

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik heyetini güçlendirmek adına dünyaca ünlü eski Alman stoper Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolculuk kariyerini 2025 yılında sonlandıran 38 yaşındaki Alman efsanenin, Karadeniz ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!

Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi İspanya’dan!

Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0
Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0

Spor

Dev maçta Salah fırtınası! Trabzonspor fark attı: 4-0

Aslan Karadeniz'de hamsilere yem oldu! Trabzonspor Galatasaray'ı ezdi geçti
Aslan Karadeniz'de hamsilere yem oldu! Trabzonspor Galatasaray'ı ezdi geçti

Spor

Aslan Karadeniz'de hamsilere yem oldu! Trabzonspor Galatasaray'ı ezdi geçti

Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi, Salah'tan 3 gol 1 asist
Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi, Salah'tan 3 gol 1 asist

Spor

Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi, Salah'tan 3 gol 1 asist

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!

Gazeteci Ece Sevim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille e..
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem

Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23