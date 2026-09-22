Trabzonspor'dan bomba transfer! Alman dünya yıldızı Jerome Boateng bordomavili kulübe geliyor

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan Jerome Boateng, Trabzonspor'un yeni yardımcı antrenörü oldu. Anlaşma sağlanan Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek Thomas Reis'in ekibine katılacağı belirtildi.

Sezon başından bu yana Muhammed Salah ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Trabzonspor, radikal adımlar atmaya devam ediyor.

TEKNİK EKİBE DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavili yönetim, takımın başına getirdiği Alman çalıştırıcı Thomas Reis’in ardından kulübede dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

BOATENG, YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GELİYOR

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik heyetini güçlendirmek adına dünyaca ünlü eski Alman stoper Jerome Boateng ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolculuk kariyerini 2025 yılında sonlandıran 38 yaşındaki Alman efsanenin, Karadeniz ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenmesi bekleniyor. Boateng'in hafta sonu Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.