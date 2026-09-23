Okul önünde dehşet anları! Park halindeki aracın altından pompalı tüfek çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, bir okulun önünde park halindeki bir aracın altına gizlenmiş bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde yaşandı. 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla okulun önüne geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu arada polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Eşkali belirlenen diğer şahsı ve ikinci silahın bulunması çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin çıkışları güvenli olarak sağlandı

Öte yandan, polis ekipleri okulun çıkışını ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Bölgede çok sayıda polis ekibi çalışmalarını sürdürüyor.