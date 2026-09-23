  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben-Gvir köpeğinin gözü Savunma Bakanlığı’nda! 'İt'in seçim vaadi: Gazzelilere sürgün! Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk yorum Dudak uçuklatan servet! Milyarderler listesinden baba oğul tezmenler çıktı KIZILELMA ve KAAN korkusu Atina’yı yıktı: Miçotakis: Savunmada bir arpa boyu katedemedik Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti Müslüman devletler skandalın takipçisi bile değil! İsrail, yeni yasa ile Müslüman mahkumları idam etmeye başlayacak! Ekrem’in İBB’sinde ‘Zafer Keleş tarifesi’: Ver rüşveti al paranı! Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gri liste açıklaması: Riskin olmadığı açıkça tescil edildi CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!
Gündem Okul önünde dehşet anları! Park halindeki aracın altından pompalı tüfek çıktı!
Gündem

Okul önünde dehşet anları! Park halindeki aracın altından pompalı tüfek çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Okul önünde dehşet anları! Park halindeki aracın altından pompalı tüfek çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilerin eğitim gördüğü bir lisenin önünde yaşanan olayda, facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir kanlı eylemi önlerken, okul önünde park halindeki bir aracın altına gizlenmiş halde pompalı tüfek ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, bir okulun önünde park halindeki bir aracın altına gizlenmiş bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde yaşandı. 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla okulun önüne geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu arada polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Eşkali belirlenen diğer şahsı ve ikinci silahın bulunması çalışmaları devam ediyor.

 

Öğrencilerin çıkışları güvenli olarak sağlandı

Öte yandan, polis ekipleri okulun çıkışını ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Bölgede çok sayıda polis ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

"Yunanistan Pitbull’dur" diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!
“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!

Gündem

“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle!

Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak
Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Gündem

Bakan Çiftçi’den okul saldırısı açıklaması: Bu elim hadise tüm yönleriyle aydınlatılacak

Polisler okul çevrelerinde tetikte… Çöpteki patlamanın altından bakın ne çıktı?
Polisler okul çevrelerinde tetikte… Çöpteki patlamanın altından bakın ne çıktı?

Gündem

Polisler okul çevrelerinde tetikte… Çöpteki patlamanın altından bakın ne çıktı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23