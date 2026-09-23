Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması! İstifa kararı sonrası ilk telefon görüşmesini duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partisinden ayrılmasının ardından telefonla görüştüğünü belirten Özel, alınan karara saygı duyduklarını ifade etti.

"Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Özgür Özel'den ilk telgraf! Telefonla arayıp başarılar diledi!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırmasının ardından gözlerin çevrildiği CHP lideri Özgür Özel, yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Yavaş'ı kararının ardından telefonla aradığını belirten Özel, "Memleket ve kendisi için hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte alacakları her türlü karara saygılıyız" dedi. Öte yandan daha önceki açıklamalarına da atıfta bulunan Özel, yeni parti kurulurken hiçbir belediye başkanını zorlamayacağını ve her kararlarına saygı duyduğunu ifade ettiğini hatırlattı.