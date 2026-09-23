Dağın zirvesinde fark ettiler... Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi: Dünyada sadece Muş'ta yetişiyor

Prof. Dr. Murat Kürşat, Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirterek, özellikle Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresinin önemli bir doğal laboratuvar niteliğinde olduğunu ifade etti. Kürşat, Muş Ters Lalesi'nin özellikle Kurtik Dağı'nın zirve kesimlerinde yetiştiğine dikkat çekerek, bölgede yoğun hayvan otlatmasının tür üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bölgede yürütülen rüzgar enerjisi çalışmalarının genişlemesinin de bitkinin yaşam alanları açısından risk oluşturabileceğini kaydeden Kürşat, türün korunmasına yönelik bir koruma planının hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kürşat, bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında üzerinde araştırma yapılan başka bitki türlerinin de bulunduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından bunların da bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.