Dağın zirvesinde fark ettiler... Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi: Dünyada sadece Muş'ta yetişiyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat ile araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu'daki zengin bitki çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmacılar tarafından 2024 yılında Muş'un Kurtik Dağı'nda gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında fark edilen bitki, 2025 ve 2026 yıllarındaki vejetasyon dönemlerinde de takip edildi. Tür üzerinde yapılan moleküler, palinolojik ve diğer bilimsel incelemelerin ardından bitkinin daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış yeni bir tür olduğu sonucuna ulaşıldı.