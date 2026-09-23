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Gündem CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li altı belediye başkanı daha istifa etti
Gündem

CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li altı belediye başkanı daha istifa etti

Yeniakit Publisher
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CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li altı belediye başkanı daha istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP’de istifa depremi yaşandı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP'den istifa etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın ‘CHP’den üstün değilsin’ ültimatomunun hemen ardından CHP’den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de depreme neden oldu. Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da CHP'den istifa etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SARI'YA FIRÇA

Yavaş’ın istifasına neden olan açıklamaları sonrası CHP’de yaşanan depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti sözcüsü Sarı’yı odasına çağırarak fırçaladığı öne sürüldü.

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