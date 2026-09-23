LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu günlerde, Times Square’de gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli bir Zeki Müren fotoğrafı ile İngilizce “We Will Always Be Here” — “Biz Hep Burada Olacağız” mesajı yayımlandı.

Başkan Erdoğan’ın dünyada yaşanan haksızlıklara ve Gazze’deki çocuk ölümlerine dikkat çektiği konuşma öncesinde muhalif, sapkın yanlısı 19 Mart Platformu tarafından yayınlanan pano büyük tepki çekti.

Türkiye’de aile yapısını ve toplumsal değerleri zehirleyen sapkın unsurlara yönelik düzenlenen operasyonları hazmedemeyen seküler örgütlerin gerçekleştirdiği eylem Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires’in de aralarında bulunduğu kentlerde Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde tekrarlandı.

AHLAKSIZLARIN TALEPLERİNE BAK!

Soygunculara, vurgunculara verdikleri destekle vücut bulup sonrasında insan hakları kisvisi altında homoların hamiliğine soyunan 19 Mart Platformu, LGBTİ+ olmanın ve LGBTİ+ haklarını savunmanın suç olmadığını iddia ederek; gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, tutuklamaların sona erdirilmesini, dernekler ve destekçi kurumlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını, internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin iptal edilmesini talep etti.