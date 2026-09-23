  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle! Selma Savcı çok sert eleştirdi: ‘Bu Tilki zırcahilin teki’ Medya kuruluşları nasıl gördü? Başkan Erdoğan dünya basınını salladı Adalar Belediyesi'nde seçim sonuçlandı Türkiye firarilere yurt dışını dar ediyor: 76 suçlu paketlenip getirildi 148 itfaiyeci adayı zorlu eğitimden geçiyor! Komandoları aratmıyorlar Bir tarafta Gazze'nin acısı, diğer tarafta Boğaz'ın eğlencesi Erdoğan'ın BM'deki sözleri büyük ilgi gördü: "Biz susarsak tarih susmayacak" Ekrem’in makam aracı davası başladı Fon krizinden ‘fondaşa’ ekmek çıkmaz
Gündem LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon
Gündem

LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
LGBT’li sapkınları New York’ta Zeki Müren görseliyle savundular! 19 Mart’çılardan ahlaksız provokasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı süreçte, sözde hak savunuculuğu maskesi ile kurulan iktidar karşıtı 19 Mart Platformu, ABD’de rezil bir eyleme imza attı. Başkan Erdoğan’ın Gazze’deki çocuk ölümlerini ve dünyada yaşanan adaletsizlikleri dile getirdiği tarihi konuşmasını yaptığı gün, sapkın LGBT-İ’cilerin sözcülüğüne soyunan reziller, gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli bir Zeki Müren fotoğrafı ile gay ve lezbiyenlere destek verdiler. Sapkınların hamisi 19 Mart Platformu, Türkiye’de “Ailem Güvende” adı altında LGBT-İ’li sapkınlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu günlerde, Times Square’de gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli bir Zeki Müren fotoğrafı ile İngilizce “We Will Always Be Here” — “Biz Hep Burada Olacağız” mesajı yayımlandı.

Başkan Erdoğan’ın dünyada yaşanan haksızlıklara ve Gazze’deki çocuk ölümlerine dikkat çektiği konuşma öncesinde muhalif, sapkın yanlısı 19 Mart Platformu tarafından yayınlanan pano büyük tepki çekti.

Türkiye’de aile yapısını ve toplumsal değerleri zehirleyen sapkın unsurlara yönelik düzenlenen operasyonları hazmedemeyen seküler örgütlerin gerçekleştirdiği eylem Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires’in de aralarında bulunduğu kentlerde Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde tekrarlandı.

AHLAKSIZLARIN TALEPLERİNE BAK!

Soygunculara, vurgunculara verdikleri destekle vücut bulup sonrasında insan hakları kisvisi altında homoların hamiliğine soyunan 19 Mart Platformu, LGBTİ+ olmanın ve LGBTİ+ haklarını savunmanın suç olmadığını iddia ederek; gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, tutuklamaların sona erdirilmesini, dernekler ve destekçi kurumlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını, internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin iptal edilmesini talep etti.

Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik
Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik

Siyaset

Erbakan'dan LGBT operasyonlarına tam destek: İçişleri ve Adalet Bakanlığına tebrik

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!
Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Siyaset

Özgür Özel, LGBT'li sapıklara yapılan operasyonlardan aşırı rahatsız!

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi
Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

Gündem

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında
Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında

Gündem

Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23