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Gündem Ulaşılamayan anne baba evde ölü bulundu: Kimyasal kokudan içeri girilemedi
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Ulaşılamayan anne baba evde ölü bulundu: Kimyasal kokudan içeri girilemedi

Yeniakit Publisher
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Ulaşılamayan anne baba evde ölü bulundu: Kimyasal kokudan içeri girilemedi

Karaman'da anne ve babalarından bir süredir haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine girilen evde karı koca ölü bulundu. Evdeki ağır kimyasal koku nedeniyle çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER GELDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

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