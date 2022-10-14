Kuruluş Osman yeni sezon: Kuruluş Osman son bölüm izle! Atv dizilerinden olan Kuruluş Osman 100. bölüm full izle!

Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir?

Kuruluş Osman, başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Osmanlı Devleti'nin bir uç beyliğinden cihan imparatorluğuna dönüşümünün tarihi hikayesini anlatan dizi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER? 2022

İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu:

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi) Kuruluş Osman'ın kadrosunda yer alıyor.

Kuruluş Osman 100. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 100.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 100. SON BÖLÜM İZLE!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 100. bölümde Osman Bey, Bilecik'i fethetmek için harekete geçiyor.

KURULUŞ OSMAN 100.BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE) İÇİN TIKLAYINIZ

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 101. BÖLÜM FRAGMANI | ALAEDDIN DÜŞMANLARIN ELINDE! İZLE

4. sezonuna reyting rekorları kırarak başlayan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, 100. bölümüyle ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 100. bölümüne Osman beyin "Ben başlayan bir savaşa dahil olmam! Ama savaş başlatırım!" sözü damga vurdu.

KANTAKUZENOS İNTİKAM PEŞİNDE

Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olacaktır...

OLOF, OSMAN BEY'I IÇTEN VE DIŞTAN KUŞATIYOR

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır...

Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

OSMAN BEY OYUNLARI BOZMAK IÇIN HAREKETE GEÇIYOR

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?

ÖKTEM BEY'IN OBASINA DÜŞEN ATEŞ

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir?

Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

ORHAN'I BEKLEYEN AKIBET...

Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır?

Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar... Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

KONSTANTINOPOLIS KARIŞIYOR!

Saraya yeni birisi gelir... Saraya gelen bu yeni kişi saray ve Konstantinapolis'te bütün dengeleri alt üst eder. Konur ve Turahan, köle savaşçılarla talim yaparken gelen askerlerle arena bir anda karışır. Bu gelen kişi kimdir? Amacı nedir? Konur ne yapacaktır.

Kuruluş Osman senaryo gerçek mi?

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir.

Kuruluş Osman en çok hangi ülkelerde izleniyor?

Kuruluş Osman Hangi ülkelerde yayınlanıyor? Cannes'da gerçekleştirilen MIPCOM fuarında Afrika'nın önde gelen platformu Azam TV'ye satılan 'Kuruluş Osman', 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi'de yayına girecek.

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