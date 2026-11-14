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Aktüel Kemalistler Fatiha'yı değiştirmiş! "Bizi Atatürk'ün Yoluna İlet"
Aktüel

Kemalistler Fatiha'yı değiştirmiş! "Bizi Atatürk'ün Yoluna İlet"

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Kemalistler Fatiha'yı değiştirmiş! "Bizi Atatürk'ün Yoluna İlet"

Türkiye siyasi tarihinin en tartışmalı ve karanlık sayfalarından biri olan tek parti dönemi ve sonrasındaki "dinde reform" zihniyeti, yıllar geçtikçe belgelere dayanarak su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kemalizmin dini toplumsal hayattan dışlama, dini akideyi kendi ideolojik kalıplarına göre yeniden biçimlendirme çabaları, tarihsel arşivlerle bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Osman Nuri Çerman tarafından kaleme alınan "Dinde Reform" isimli skandal kitap ve meclis tutanaklarına yansıyan teklifler, Kemalist zihniyetin İslam inancıyla olan hesaplaşmasını tüm çıplaklığıyla ifşa ediyor.

Fatiha Suresi'ni Bile Değiştirmeye Kalktılar!

Kitapta ve meclis müzakerelerinde yer alan öneriler, dini değerlerin ne derece hedef alındığını açıkça gösteriyor. İbadet dilinin değiştirilmesinden Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ayıklanmasına kadar varan cüretkar teklifler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Fatiha Suresi'nin yeniden yazılması girişimi oldu.

Skandal öneride, Fatiha Suresi şu şekilde değiştirilmek istenmiştir:

"Bütün alemlerin rabbi olan esirgeyen, yaratan ve Atatürk'ü yaratan tanrıya şükürler olsun... Bizi Atatürk'ün gösterdiği yola ilet..."

Bu zihniyet, ilahi kelamın muhatabını ve yönünü değiştirerek inanç esaslarını tamamen siyasi bir figüre ve ideolojiye kul köle etmeyi amaçlamıştır.

 

Meclis Tutanaklarında Yer Alan Şok Eden Teklifler

1950'li yıllarda basılan ve 1961 yılında meclis kürsüsüne kadar taşınan bu reform tasarısı, sadece Fatiha ile sınırlı kalmamış; İslam'ın temel ibadetlerini ve mukaddesatını doğrudan hedef almıştır:

Camilere Müdahale: Camilerde Allah ve Muhammed isimlerinin yerine Atatürk'ün resim ve sözlerinin asılması, mevlidlerin peygamber yerine Atatürk adına okunması teklif edilmiştir.

Namaz ve Ezan Kısıtlamaları: Beş vakit namazın yasaklanarak sadece cumadan cumaya kılınması ve ezanın yalnızca Türkçe okunarak sınırlandırılması savunulmuştur.

Kur'an-ı Kerim'in Tahrif Edilmesi: Yeni bir Türkçe Kur'an düzenlenmesi, mevcut ayetlerin bir kısmının çıkarılması ve yerine medeni kanun hükümleri ile Atatürk'ün demeçlerinin yerleştirilmesi istenmiştir.

 

Kemalizmin Özü: Toplumu Dinden Arındırma Projesi

Tüm bu belgeler ve tarihi gerçekler, Kemalizmin "laiklik" kılıfı altında yürüttüğü politikaların asıl amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Halkın inanç dünyasına saygı duyulduğu iddia edilse de, eline yetki geçen zihniyetin İslam'ı kökten değiştirmeye, camileri ve ibadetleri kendi ideolojilerinin birer enstrümanına dönüştürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir.

İslam dini ile bu denli sorunlu bir ilişki kuran, Kur'an'a ve mukaddesata el uzatmaktan çekinmeyen bu totaliter zihniyet, milletin inanç değerleri karşısında her zaman hüsrana uğramıştır. Türk milleti, köklü imanını ve kutsal değerlerini bu tür ideolojik dayatmalara karşı her zaman korumuştur.

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Yorumlar

Millet o kadar da saf değil

Yapmayın millet o kadar saf değil..Üstelik İslam dini sadece belirli kesime ait değil. Dünya görüşü farklı olanın İslama bakışı farklı değil..Uydurmayın..

CİHAN

Merhabalar, Gazetenizi sürekli takip eden ve yazılarınıza değer veren bir okuyucunuz olarak öncelikle tüm Akit yazarlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Yayımladığınız bir haber oldukça ilgimi çekti. Şöyle ki, arkadaşlarımızla ve dostlarımızla yaptığımız sohbetlerde zaman zaman bu konudan bahsettiğimde, birçok kişi söylediklerime inanmayarak bunun bir iftira olduğunu ya da gerçek dışı iddialarda bulunduğumu düşünüyor. Hatta zaman zaman bu konuda benimle alay edenler bile oluyor. Ancak söz konusu haberin Meclis tutanaklarında yer alan resmî bilgilere dayandığını gördüğüm için sizden bir ricam olacak. Habere konu olan bilgilerin yer aldığı Meclis tutanaklarını veya ilgili resmî belge ve kayıtları e-posta adresime göndermeniz mümkün müdür? Bu belgeleri, dostlarımızla yaptığımız sohbetlerde kendilerine göstererek anlattıklarımın şahsi bir iddia olmadığını, resmî Meclis kayıtlarında da yer aldığını ortaya koymak istiyorum. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla, Cihan Şen
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