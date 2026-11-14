Türkiye’nin gündemindeki köy! 60 milyona akaryakıt istasyonu aldılar!
Artvin’de 218 üyeli Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, 60 araçlık filosu ve 90 çalışanıyla köy ekonomisine katkı sağlıyor. Maden şirketlerine personel taşımacılığıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, son olarak yaklaşık 60 milyon lira yatırımla akaryakıt istasyonu satın alarak işletmeye açtı. Köylülerin ortak girişimiyle büyüyen kooperatifin istasyondan elde edeceği gelir, hem üyelere dağıtılacak hem de köyün ihtiyaçları için kullanılacak.