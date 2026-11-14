Türkiye’nin gündemindeki köy! 60 milyona akaryakıt istasyonu aldılar!

"Köylümüz, ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var’ diyebiliyor" Yatırımın köy halkı için gurur kaynağı olduğunu belirten Akdemir, "Yaptığımız araştırmalarda, köy halkının kurduğu bir kooperatif bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan başka bir köy örneğine rastlamadık. Kazanır mı, kazanmaz mı diye bir tedirginliğimiz yok. Zaten kendimize ait 60 aracımız var. Köylümüz var, bölgemizde maden şirketleri var. Bu araçların ve işletmelerin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılamasıyla önemli bir satış potansiyeline ulaşacağız. Bizim için oldukça memnuniyet verici ve gurur duyduğumuz bir durum. Köylümüz de ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var’ diye gururla söyleyebiliyor" ifadelerini kullandı.