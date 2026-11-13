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Gündem Ahmed eş-Şara, COP31'de Meryem Uzerli ile bir araya geldi
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Ahmed eş-Şara, COP31'de Meryem Uzerli ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
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Ahmed eş-Şara, COP31'de Meryem Uzerli ile bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Antalya'da düzenlenen COP31 Konferansı'nda oyuncu Meryem Uzerli ile bir araya geldi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, siyaset ve sanat dünyasından isimleri buluşturdu. Zirve kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile oyuncu Meryem Uzerli'nin birlikte görüntülendiği fotoğraf dikkat çekti.

11 Kasım'da Anadolu Ajansı'na konuşan Uzerli, çok sayıda dünya liderinin Antalya'da bir araya gelmesini gurur verici bulduğunu belirterek organizasyonun parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

 

EŞ-ŞARA DA ZİRVE KAPSAMINDA TEMASLARDA BULUNDU

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelen isimler arasında yer aldı. Eş-Şara, zirve kapsamında farklı ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle temaslarda bulundu.

İklim kriziyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliğinin ele alındığı konferansta, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin aynı ortamda bulunması da dikkat çekti.

Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli'nin yan yana görüntülendiği fotoğraf ise zirveden yansıyan dikkat çekici karelerden biri olarak öne çıktı.

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