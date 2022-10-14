Arka Sokaklar'ın yeni sezonu: Arka Sokaklar bugün var mı, ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon olacak mı? 17. sezon oyuncuları

Arka Sokaklar yeni sezon bugün mü, ne zaman soruları bir süredir her Cuma günü yanıt arıyordu. Sezon arasından dönen birçok yapımın ardından 17. Sezonu ile ekranlara gelecek dizi için de sorgulamalar başladı. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları da bu noktada merak edilenler arasında. Peki, 14 Ekim Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte, yeni sezona dair merak edilenler…

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Arka Sokaklar bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümle birlikte ekranlara dönüyor. 17. sezonuna başlayacak olan yapım, 633. bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. Yapım, yeni oyuncular ile kadroyu genişletmiş durumda.

Arka Sokaklar saat kaçta başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar için yeni sezon yayın tarihi: Merakla beklenen dizi (14 Ekim 2022 Cuma günü) bugün 20.00 itibariyle yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.

5 YENİ OYUNCU KATILDI- Arka Sokaklar Yeni Sezon OYUNCULARI

Öte yandan dizinin kadrosuna 5 yeni isim katılmıştı. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek.

Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.

ARKA SOKAKLAR 17. SEZON YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Tunç'un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem'in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur. Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp'ı ciddi bir tehlike bekler.

Hande, eşi Hamit'e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz'ı rahat bırakmayacaktır.

Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin'in planları Amina'nın başına dert açacaktır.

Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağı haberleri gündeme geldi. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, diziden çıktı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER ÖLDÜ Mü?

En uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

sabah'ta yer alan habere göre; 5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh yer almayacak.

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILDI MI?

Cuma akşamları yayınlanan dizide 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı aldı.

Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziye veda ettiğini duyurdu. İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un açıklaması...

''MESUT'LA SON DAKİKA KADAR TER DÖKTÜM''

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

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Arka Sokaklar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ablası Songül ile yaşadığı duygusal kavuşma sırasında apar topar evden kovulan Cemal dışarıya çıktığında Ezgi’yi bulamaz. Songül’ün eşi Güngör’ün, Ezgi için bir planı vardır.

Engin’in kızı Gönül, ölen annesinden kalan mirasa konmak isteyen Sezai isimli bir tefecinin elindedir. Genç kızın Antalya uçağına binmediğini öğrenen Engin, kızın sevgilisi Deniz’in peşine düşer. Bu sırada Gönül canı pahasına da olsa kaçmaya çalışacaktır.

Ekibimiz Baki isimli bir torbacının izini sürer. Torbacının adresine ulaşan ekibimiz eve gittiğinde adamın ailesinin de bağımlı olduğunu görür. Ekibimiz bu ortamdan Baki’nin küçük oğlunu kurtarır. Oğlunu elinden alanların peşine düşen Baki, ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Pınar’a ve Caner’e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner’in evine doğru yola çıkar. Villaya vardıklarında karşılaştıkları sahne tansiyonların yükselmesine neden olacaktır.Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh"

5 YENİ OYUNCU KATILMIŞTI

Öte yandan dizinin kadrosuna 5 yeni isim katılmıştı. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.'Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda diziden ayrılan Şevket Çoruh'ın canlandırdığı Mesut Komiser tedavi görüyor olarak gösterilecek. Böylece Çoruh istediği an diziye dönebilecek.

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