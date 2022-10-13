Türk Tarih Müzesi nerede? Türk Tarih müzesine nasıl gidilir? Türk Tarih Müzesi giriş ücreti ne kadar? Ankara Türk Tarih Müzesi

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI NEREDE?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir açık hava müzesidir.

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Ankara'nın Bağlıca ilçesinde yer alan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na gidiş oldukça kolaydır. Çambayırı caddesi üzerinde bulunan bu yere 534-597-597-1 seferli otobüsler ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Türk Tarih Müzesi ve Parkı adresi şu şekilde: Yeni Bağlıca Mah, Kepir Cd. No:1, 06790 Etimesgut/Ankara

Kepir caddesine yakın geçen hatlar arasında 597, 534, 597-1 bulunuyor.

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı için girişte ücret alınmamaktadır.

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Her gün saat 10.00'da ziyaretçi kabul etmeye başlayan Türk Tarih Müzesi'ne son olarak 18.00'da girebilirsiniz. Park bölümü ise 22.00'a kadar girişleri kabul ediyor.

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Her gün saat 10.00'da ziyaretçi kabul etmeye başlayan Türk Tarih Müzesi'ne son olarak 18.00'da girebilirsiniz. Park bölümü ise 22.00'a kadar girişleri kabul ediyor.