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İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı ve bu durum ekosistemi canlandırdı.

#1
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Dünyanın en kurak coğrafyalarından Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde, çölleşmeyle mücadele etmek için atılan ilk adımlar aşırı sıcaklara takıldı. Sonuçlanan hüsranın ardından geliştirilen 'Yarım ay' mucizesi, doğayı adeta yeniden ayağa kaldırdı.

#2
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

İklim krizinin ve küresel ısınmanın en sert hissedildiği bölgelerin başında gelen Sahra Çölü ve çevresindeki Sahel bölgesi, uzun yıllardır aşırı otlatma ve kavurucu güneşin yarattığı erozyonla mücadele ediyor. Toprağın taşlaşarak su geçirmez bir katmana dönüşmesi, bölgenin tamamen çölleşmesine yol açıyordu.

#3
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Ekosistemi canlandırmak için atılan ilk adımlar zorlu iklim koşulları yüzünden başarısızlıkla sonuçlansa da, geliştirilen doğa dostu yeni bir su tutma tekniği kuraklığın kader olmadığını gözler önüne serdi.

#4
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Bölgedeki doğayı canlandırmak amacıyla başlangıçta arı kolonilerinin ve ağaçlandırma faaliyetlerinin devreye sokulması hedeflendi. Ancak çölün kavurucu sıcakları planları altüst etti.

#5
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Aşırı sıcaklıklar, arı kovanlarının içindeki balmumunun yumuşamasına ve tüm yapının bozulmasına neden olarak arı projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

#6
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Geleneksel ağaçlandırma çalışmaları ise toprağın yağmur suyunu tutacak nemden mahrum olması sebebiyle fidanların kısa sürede kurumasıyla neticelendi.

#7
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Çölleşmeyle mücadelede çığır açan yöntem, arazide yarım ay biçiminde özel çukurlar açılmasına dayanıyor. Sistemin işleyiş mekanizması şu adımlardan oluşuyor:

#8
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Eğime Karşı Konumlandırma: Çukurlar eğime karşı yerleştirilerek kavisli kenarlarında küçük toprak setleri oluşturuluyor. Suyun Akışını Yavaşlatma: Bu sayede şiddetli yağmur sularının hızla akıp gitmesi engelleniyor; su arazide birikerek toprağın alt katmanlarına yavaş yavaş sızıyor. Sıcaklık Düşüşü: Su tutulan bu çukurların çevresindeki alanlarda, açık arazilere kıyasla daha düşük yüzey sıcaklıkları ölçüldü.

#9
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Herhangi bir teknolojik altyapı, pompa, boru hattı veya elektrik gerektirmeyen bu yöntem, toprağın derinlemesine nem kazanmasını sağlıyor.

#10
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Toprakta nemin kalıcı olarak korunmasıyla birlikte çiftçiler, kuraklığa dayanıklı yerel bitkilerin tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu süreçte yaşanan domino etkisi ekosistemi adeta yeniden oluşturdu. Bitkilerin gelişen kökleri zamanla toprağın sert yapısını kırarak iyileştirdi. Oluşan bitki örtüsü gölge yaratarak nem kaybını ve yüzey sıcaklığını azalttı. Yeşil alanların artmasıyla birlikte böcekler ve kuşlar bölgeye geri döndü. Kuşların taşıdığı farklı tohumlar çeşitliliği artırırken, akasya gibi yerel ağaçlar da kendiliğinden yeniden filizlendi.

#11
Foto - İklim krizinin ve küresel ısınmanın sonrasında: 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü!

Nijer'deki 18 uygulama alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda bitki örtüsünün yeşilliğinde yaklaşık yüzde 50 oranında artış kaydedilmesi, bu yerel yöntemin gelecekte kuraklıkla mücadele için küresel bir model olabileceğini kanıtladı.

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