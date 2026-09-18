Kozalak Şurubu... Ruslar bakın ne yapıyor: Güne başlarken gripten koruma için herkes bunu yaptı

Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler;

20-25 adet taze küçük yeşil karaçam kozalağı

Toz şeker

Limon suyu

İçme suyu

Çelik tencere

Kozalak Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

Tarifini verdiğimiz şurup Rusların halk hekimliğinde kullandıkları bir tarif. Şurup solunum kaynaklı hastalıklarda bağışıklık güçlendirici olarak özellikle soğuk algınlığı, grip + akıntı öksürüğü boğaz rahatsızlıklarında geçmeyen inatçı öksürüklerde kullanılıyor. Şurup sabah akşam büyüklere 1 yemek kaşığı küçüklere 1 çay kaşığı şeklinde kullanılıyor, hatta ve hatta bazıları bunu reçel olarak sabah kahvaltılarında tüketiyor.

Not: Lütfen tarifi kronik hastalıkları olanlara, böbrek hastalıkları olanlara, hamilelere ve çok küçük çocuklara doktora danışmadan kullanmayın…

ŞURUBUN YAPILIŞI

Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın ..yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su + limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin….

3. gün kozalakları süzün… (feda edebileceğiniz bir tencerede) her seferinde 1 TAŞIM olacak şekilde kozalakları 2 kez kaynatıp süzün (bu işlemi 2 kez 1-2 taşım kaynatma şeklinde yapacaksınız sakın çok kaynatmayın). Bu kaynama sularını kullanmayacağız o nedenle 1’er taşım kaynattığınız suları lavaboya dökün atın. Bütün bu suda bekletme bir taşım kaynatıp süzme işlemleri kozalakların üstünde ki istenmeyen kalıntıların çıkması devamında duru bir şurup yapmak için mutlaka gerekli… o nedenle bu aşamaları sakın atlamayın eğer atlarsanız beyaz bulanık hiç hoş olmayan bir şurubunuz olur… İşlemleri harfiyen yerine getirin ki berrak temiz güzel bir şurubunuz olsun…

Şimdi temizlenmiş kozalakları tekrar boş tencereye alın kozalakların üstünü 4 parmak geçecek kadar kaynar halde ki içme suyunu tencereye ekleyin.

Kozalaklı su kaynadığı an tencerenin altını kısıp tencerenin kapağını da azıcık aralık bırakıp tencereyi çok kısık ateşte 1,5 -2 saat kadar kaynatın.

Süre sonunda tencerenin altını kapatın. Tencerenin ağzını da sıkıca kapatın. Ağzı sıkıca kapatılmış halde ki tencereyi 24 saat bu şekilde soğutun.

Ertesi gün kozalakları bir kepçe yardımı ile tencereden alıp atın (kozalaklarla işimiz bitti)… Tenceredeki suyu bir tülbent ile bir kaba süzün alın ..süzülen kozalak suyunu bardak ile ölçerek tekrar tencereye alın. Artık kaç bardak su ölçtünüz ise o kadar şekeri de (birebir) tencereye ekleyin. (yani 2 bardak su 2 bardak şeker ..yada 3 bardak su 3 bardak şeker şeklinde ) (bu arada bu tarifte daha az şeker kullandı.)tencereyi ocağa alın. Tahta kaşık ile karıştıra karıştıra şekeri eritin. Şekeri eriyen karışımı reçel yapar gibi ocak üstünde dikkatlice kaynatın. Pişme esnasında köpüklenme olursa köpükleri kevgir kepçe yardımı ile alıp atın. Hani reçel pişirirken büyük köpükler ortaya toplanıp foşur foşur kaynar tenceredeki bal o şekle gelir ya işte bizim tarif de tam da o şekle gelince tencereye 1 yemek kaşığı limon suyu yada 2-3 parça limon tuzu atıp karışımı bir 10 dakika daha kaynatın…

Bu pişirme süresi kullanılan şıraya göre değişir o nedenle size pişirme süresi veremeyiz ama bu tarifteki 1,5 saat kadar kaynadı onu da belirtelim. Kozalak şurubunuz hazır. Şimdi şurup piştiği tencerede 15 dakika kadar dinlensin devamında şurubu şişelere doldurup şişelerin ağızlarını (yeni kapak kullanın) sıkıca kapatıp şişeleri baş aşağı çevirip iyice soğutun. Şişelerin kapaklarını kontrol edin gevşeklik akma sızma olmasın. Şişeler iyice sıkıca kapanmış olsunlar).

Baş aşağı soğuyan içinde kehribar rengi duru bir bal olan şişeleri karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmeyi unutmayın ..

Not: Haşlanmış kozalak suyu + şeker her ne kadar tarifte birebir kullanılsa da tarifte 7 bardak kozalak suyu 5 bardak şeker bu tarifte kullandı ( yani daha az şeker kullandık)

Kozalaklar ne kadar küçük o kadar iyi oluyor.

Tencere kullanacaksanız tencereyi gözden çıkarmalısınız çünkü çelik tencere dışındakiler zor temizlenebilir…..

İşlemlerin tüm aşamalarına uyarsanız duru berrak kehribar rengi mis gibi tertemiz bir şurubunuz olur. Ama su içinde bekletme kaynatıp süzme işlemlerini YAPMAZSANIZ şurubunuz hayal kırıklığı olur. Kozalakların üstündeki kalıntıları, pislikleri reçineyi yıkayarak çıkarmanız imkansız eğer kolaya kaçar öyle yaparsanız çokta temiz olmayan rengi mat beyaz bir şurubunuz olur demedi demeyin… Vatandaşların bir bölümü kozalak şurubunu yalnızca hastalık dönemlerinde değil, mevsim geçişlerinde genel bir destek amacıyla da tercih ediyor.