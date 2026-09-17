  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi İmamoğlu'nun siyasi şovunu ‘dostu’ bitirdi! Murat Çalık detayı gündem oldu İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı TCMB’den piyasalara "likidite" güvencesi: Her türlü ek tedbir alınacaktır ‘Ailem Güvende’ operasyonunu hazmedemedi: Özgür Özel, sapkınlara yine siper oldu Yücel Kaya Kozinoğlu dosyasındaki kritik izi yazdı: FETÖ’nün “20 havarisi” kim? LGBTİ’li eşcinsellere kucak açan karanlık odalar... Mühendislerin değil homoların hamisi Rüşvete ‘bağış’ yutturmacası! Ne algı ne kelime oyunları bitiyor Finansal İstikrar Komitesi'nden Borsa İstanbul açıklaması: Risk yok
Dünya Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı
Dünya

Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı

Terör devleti İsrail'in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde bir lisede yapılan temsili parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi öğrencilere silah şeklinde anahtarlık dağıttı. Ben-Gvir'in fotoğrafının yer aldığı anahtarlıklarda "Silah hayat kurtarır" ifadeleri dikkati çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Blich Lisesi'nde gerçekleştirilen temsili seçimlerde Yahudi Gücü Partisi'nin öğrencilere silah şeklinde anahtarlıklar dağıtarak propagandasını yaptığı görüldü.

Anahtarlıklar üzerinde aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fotoğrafının yer alması ve "Silah hayat kurtarır" ifadelerinin yazılı olması da dikkati çekti.

Hakkında 53 iddianame hazırlanan ve 2007’de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve sabıkalı Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail genelinde sivillerin silahlandırılması konusunda yürüttüğü politikalarla öne çıkıyor.

İSRAİLLİLERE SİLAHLANIN ÇAĞRISI

Bakan Ben-Gvir, göreve başlamasından bu yana İsraillilere silah taşıma çağrısı yapıyor ve onlar için prosedürleri kolaylaştırıyor.

İsrail'de parlamento seçimleri öncesi bazı liselerde geleneksel temsili seçimler düzenleniyor.

Blich Lisesi'nde bugün yapılan temsili seçimlerde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi birinci çıkarken onu Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partileri izledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23