Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Arda, istifa kararını İBB Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayla duyurdu. Bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını belirten Arda, görevini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Arda, konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, çeşitli alanlarda hükümet tarafından atılan adımlara dikkat çekti. Arda, “Muhalefetin bugün söylem düzeyinde dahi iddiasını ortaya koyamadığı, kentsel dönüşümden dış politikaya, terörle mücadeleye, bölgesel barış ve küresel vizyona kadar pek çok stratejik adım, devletimiz tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde zaten sahada atılmaktadır” dedi.

EKREM ERAY ARDA KİMDİR?

Daha önce Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Arda, 2019 yerel seçimlerinde Çekmeköy’den belediye meclis üyesi seçildi. Arda, 2024 yerel seçimlerinde ise CHP listesinden Kartal Belediye Meclis Üyesi oldu.

İBB Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapan Arda, istifasının ardından çalışmalarını bağımsız meclis üyesi olarak sürdürecek.

Kaynak: ANKA