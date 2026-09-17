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Gündem Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
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Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

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Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılıların tarzı olarak bilinen frak giymesi eleştiri konusu oldu. Diğer ülke büyükelçilerinin ise İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’ı kendi geleneklerine uygun kıyafetleri ile ziyaret etmesi ayrıca dikkat çekti.

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği görevine atanan Korhan Karakoç, güven mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sundu. Ancak göreve başlama töreninde yaşanan "kıyafet" tercihi, aziz milletimizin değerlerinden kopuk, Batı özentisi bürokratik zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Batı Hayranlığı Yine Nüksetti!

Milli ve manevi değerlerimizi her fırsatta gölgelemeye çalışan köhnemiş hariciye geleneğinin son örneği Stokholm’de sahnelendi. Büyükelçi Karakoç, Osmanlı’yı ve Türk kültürünü hiçe sayarak, Batı’nın sömürgeci kültürünün bir parçası olan, milletimizin değerleriyle uzaktan yakından alakası bulunmayan frak giymeyi tercih etti.

Diplomaside milli duruş sergilemek yerine Batılı efendilerine şirin görünme çabası olarak yorumlanan bu tercih, kamuoyunda büyük tepki topladı.

 

Diğer Ülkeler Kimliklerine Sahip Çıktı, Bizimki Öykündü!

Aynı törende İsveç Kralı’nın huzuruna çıkan diğer dünya ülkelerinin büyükelçileri ise adeta ders niteliğinde bir duruş sergiledi.

Elin oğlu kendi tarihine, kültürüne ve köklerine sahip çıkarak kralın karşısına kendi geleneksel kıyafetleriyle dimdik çıktı.

 

Yabancı diplomatlar milli kimliklerinden ödün vermezken, Türk büyükelçinin bin yıllık medeniyet mirasımızı yok sayıp Batı icadı ucube kıyafetlere bürünmesi, "Bu topraklara bu yabancılık neden?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada da infiale yol açan görüntülere vatandaşlar, "Kendi kültüründen utananlar bizi temsil edemez" diyerek sert tepki gösterdi.

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