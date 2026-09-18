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Gündem Usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Hafızalara ‘Arsen Hala’ olarak kazınmıştı
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Usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Hafızalara ‘Arsen Hala’ olarak kazınmıştı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti! Hafızalara ‘Arsen Hala’ olarak kazınmıştı

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden Tuncer’in vefatını Film-San Vakfı duyurdu. “Aşk-ı Memnu”daki Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan sanatçının 2024’te Filistin için yaptığı konuşma da yeniden gündeme geldi.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Tuncer’in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Tuncer’in 2009-2011 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini belirten vakıf, yayımladığı mesajda usta sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

‘Arsen Hala’ karakteriyle hafızalara kazındı

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında başladı.

Uzun sanat yaşamında tiyatronun yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme alanlarında da çalışmalar yapan Tuncer, çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti.

Usta oyuncu özellikle 2008 yılında ekranlara gelmeye başlayan “Aşk-ı Memnu” dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım (Arsen Hala) karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Tuncer ayrıca “Üç İstanbul”, “Bugünün Saraylısı”, “Çalıkuşu” ve “Fazilet Hanım ve Kızları” gibi yapımlarda da rol aldı.

Filistin için kefiyeyle mesaj vermişti

Gülsen Tuncer’in 2024 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde Filistin için yaptığı konuşma da hafızalarda yer etmişti.

Festivale davet edildiği gün bavuluna koyduğu ilk eşyanın kefiye olduğunu söyleyen Tuncer, bölgede yaşananlar nedeniyle eğlenemediklerini belirtmiş ve barış çağrısında bulunmuştu.

Tuncer, Filistin başta olmak üzere bölge halklarının yaşadığı acılara dikkat çekerek, “Bu savaşı çıkaranları lanetliyorum. Var gücümüzle barışın gelmesi için hepimiz çalışmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Sanat yaşamını onlarca yıl sürdüren Gülsen Tuncer, tiyatrodan sinemaya ve televizyona uzanan kariyerinin yanı sıra seslendirme ve akademik çalışmalarıyla da sanat dünyasında iz bıraktı.

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