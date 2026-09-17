Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur”

Yemen’de Suudi Arabistan destekli Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi güçleriyle çatışan Husilerden Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.

Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Al Araby kanalında Türkiye'nin Suudi Arabistan ile geliştirdiği savunma iş birliğini ve Ankara'nın Kızıldeniz'e ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Husilerin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’ndaki eylemlerinin uluslararası deniz ticaretine zarar verdiği yönündeki açıklamalarını önemsemediklerini söyleyen el-Thawr, Türkiye hakkında tehdit içeren ifadeler kullandı.

“Bizim için düşman olur”

El-Thawr, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la birlikte hareket etmesine tepki göstererek, Ankara'nın olası bir çatışmaya doğrudan katılması durumunda Husilerin tutumunun değişeceğini söyledi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı savunmak amacıyla Yemen'deki çatışmalara dahil olması ihtimali üzerinden konuşan el-Thawr, “Eğer Türkiye savaşa girip Suudi Arabistan'ı savunacağını kastediyorsa biz hazırız” dedi.

Husi yetkili, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ittifakının ardından kendileri açısından “düşman” konumuna geleceğini de söyledi.

Türkiye'yi “darağacı” sözleriyle tehdit etti

El-Thawr'ın en dikkat çeken sözleri ise Türkiye'nin bölgeye olası askeri müdahalesine ilişkin oldu.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile birlikte Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik bir operasyona girişmesi ihtimalinden söz eden el-Thawr, “Biz hazırız ve kaybeden Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

El-Thawr daha da ileri giderek Türkiye'nin ABD veya İngiltere'nin askeri gücüne sahip olmadığını söyledi ve Ankara'nın bölgeye yönelmesini “kendi ayaklarıyla darağacına gelmek” şeklinde niteledi.

Babülmendep'te tehdit alanını genişletebileceklerini söyledi

Husi yetkili açıklamalarında Kızıldeniz ve stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı'na da değindi.

Uluslararası deniz taşımacılığının tamamını hedef almadıklarını söyleyen el-Thawr, şu anda Suudi Arabistan bağlantılı gemilerin geçişini engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Başka bir ülkenin çatışmalara dahil olması durumunda ise Kızıldeniz'deki engellemelerin o ülkeyi de kapsayabileceğini söyledi.

El-Thawr böylece Türkiye'nin askeri olarak devreye girmesi halinde Türk unsurlarının yanı sıra deniz trafiğinin de hedef alınabileceği mesajını verdi.

Suudi Arabistan'ı sivilleri vurmakla suçladı

Yemen'deki cephe hattına ilişkin açıklamalarda da bulunan el-Thawr, Suudi Arabistan destekli güçlerin El-Mudaraba ve El-Musaymir bölgelerinden topçu atışları gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve sivilleri hedef aldığını ileri süren el-Thawr, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen yönetiminin meşruiyetini kabul etmediklerini söyledi.

Cibuti'ye sığınan bin 400'den fazla kişiye ilişkin de konuşan el-Thawr, söz konusu kişilerin bir bölümünün asker olduğunu öne sürdü.