Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte evlerde kışlık hazırlık telaşı yaşanıyor. İlçede geleneksel yöntemlerle hazırlanan salçalar için kazanlar yeniden ateşe konuldu.

Kadınlar, özenle hazırladıkları domatesleri büyük kazanlara doldurarak odun ateşinde kaynatıyor. Yaklaşık 3-4 saat süren zahmetli işlemin ardından kıvamını alan salça, cam kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

Hem doğal ürün hem aile bütçesine katkı

Hazır ürün almak yerine kendi salçasını yapan aileler, bir yandan doğal ve ev yapımı ürün tüketirken diğer yandan kışlık gıda masraflarını azaltarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Üzümlü’deki salça hazırlığının dikkat çeken bir başka yönü ise imece kültürünün yaşatılması oldu. Kadınların yoğun emek verdiği hazırlıklara erkekler de yardım ederek destek verdi.

Sıra sıra dizilen kazanlardan yükselen dumanlar ve saatler boyunca kaynayan domatesler, ilçede kış hazırlıklarının en renkli görüntülerinden birini oluşturdu.