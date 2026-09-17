Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da düzenlenen “Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi” kongresinde Batı ülkelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Rusya’yı tehdit olarak gösteren bir söylem geliştirdiğini söyleyen Lavrov, bunun askeri hazırlıkların gerekçesi haline getirildiğini belirtti.

Lavrov, “Batılı seçkinler, Rusya’dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor. Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor” dedi.

“Karşılık verecek gücümüz var”

Rusya’nın kendi güvenliğini tehdit edecek gelişmeleri karşılıksız bırakmayacağını belirten Lavrov, Moskova’nın bunun için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Rus Bakan, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği desteği de hedef aldı. Avrupa’nın Kiev yönetimini desteklemesini sert sözlerle eleştiren Lavrov, bu politikanın “Nazizmin benimsenmesi” anlamına geldiğini ileri sürdü ve bunu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

ABD’yi Avrupa’dan ayırdı

Lavrov’un açıklamalarında Washington’a ilişkin mesajları ise Avrupa ülkelerine yönelik sözlerinden farklılık gösterdi.

ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin aksine Rusya ile doğrudan diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, Moskova’nın da ciddi görüşmelere kapısının açık olduğunu söyledi.

“Biz de ciddi istişareler için her zaman açığız” diyen Lavrov, buna rağmen Moskova-Washington hattında kurulan temasların henüz ilişkilerin genel seyrini değiştirecek bir sonuç doğurmadığını belirtti.

“İlişkilerde önemli değişiklik yok”

Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun yeniden başlamasının tek başına yeterli olmadığını ifade eden Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkilerde şu ana kadar önemli bir değişiklik yaşanmadığını kaydetti.

Lavrov’un açıklamaları, Moskova’nın Avrupa ülkeleriyle gerilimin sürdüğü bir dönemde ABD ile doğrudan temas kanallarını açık tutmak istediği mesajını da ortaya koydu.