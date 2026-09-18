  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor” Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur” ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi! Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti! İran’dan Mekke’deki İHA gerilimine “sahte bayrak” uyarısı! 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Bilal Erdoğan'dan Arda Güler müjdesi! Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var? Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı
Yerel Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu! Kayseri'deki iş adamı cinayetinde şok duruşma!
Yerel

Mahkemede söylediği sözler kan dondurdu! Kayseri'deki iş adamı cinayetinde şok duruşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde büyük bir gerginlikle görüldü. Yerli ailesinin avukatlığını MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yaparken, duruşmada tanık beyanları ve olay gününe dair şoke eden detaylar masaya yatırıldı.

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesiyle ilgili görülen davada savunma yapan tutuklu sanık, "Silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" dedi.

Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tüm sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, olay günü Yerli’nin yanında bulunan müştekiler ile tanıklar dinlendi. Yerli ailesinin avukatlığını MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yaptı. Duruşmada; Mustafa Yerli’nin öldürüldüğü sırada yanında bulunan H.Ç. ve F.Y., olay günü E.T.’ye ait olduğu iddia edilen mavi renkli aracın kendi araçlarının önünü kestiğini öne sürerek, Mustafa Yerli’nin araçtan iner inmez E.T. tarafından vurulduğunu söyledi. Müştekiler ayrıca olay yerine E.T. ile bağlantılı olduğunu belirttikleri başka bir aracın da geldiğini söyledi.

 

Duruşmada olay gününe ilişkin bilgisi bulunan tanıklar da dinlendi. Tanıklar, olay günü gördüklerini ve yaşananlara ilişkin bildiklerini mahkeme heyetine aktardı. Yerli ailesinin avukatı Enes Ertuğrul Kalın ise sanıklar tarafından dinletilen tanıkların beyanlarına itiraz etti. Kalın, tanıkların kollukta verdikleri ifadeleri duruşmada inkar ederek, çelişkili beyanlarda bulunduklarını belirtti. Kalın ayrıca cinayetle yargılanmayan diğer sanıkların da E.T.’yi korumak amacıyla ifade verdiklerini öne sürdü. Avukat Enes Ertuğrul Kalın, olayın gerçekleştiği bölgeyi gören kameraların kayıt yapmamış olmasının ve kameraların çalınmış bulunmasının aydınlatılması gereken bir husus olduğunu belirtti.

 

"Keşke bana silah çekmeseydi"

Müştekilerin aralarında olay öncesinde herhangi bir husumet bulunmadığı yönündeki beyanlarının ardından tutuklu sanık E.T., Mustafa Yerli’nin yeğeninin yaklaşık 8 ay önce iki yeğenini bıçakladığını belirterek, "Bu işi buraya getirenler bunlar" dedi. Olay sırasında Mustafa Yerli’nin yanında bulunan müştekilerden birinin kendisinin de vurulmak istendiğini savunan E.T., "Vurmak istesem o gün vururdum, silahımda 12 mermi vardı. Keşke Mustafa Yerli bana silah çekmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Çok da pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti; E.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

Gündem

Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!
Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!

Gündem

Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!

51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

Gündem

51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

Yargıtay beraat kararını bozdu: Çifte cinayete 2 kez müebbet!
Yargıtay beraat kararını bozdu: Çifte cinayete 2 kez müebbet!

Yaşam

Yargıtay beraat kararını bozdu: Çifte cinayete 2 kez müebbet!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23