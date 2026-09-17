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Gündem CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!
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CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!

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CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!

Mahkemenin aldığı tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin ve ekibi hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce hükmettiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Bu hamleyle birlikte Gürsel Tekin ve yönetiminin il başkanlığındaki görevi resmen sona erdi.

Mahkemenin tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak gelen Gürsel Tekin'le ilgili mahkemeden yeni karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin ve yönetiminin görevi sona erdi.

Tedbir kararıyla CHP İstanbul il yönetimine göreve gelen Gürsel Tekin ve arkadaşlarının oluşturduğu kayyum heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

 

MAHKEME, GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNİ SONLANDIRDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve ekibinin il başkanlığındaki görevi resmen sona erdi.

Tedbir kararının kalkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde parti yönetiminin İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması ve teşkilat çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi bekleniyor.

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