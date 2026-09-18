  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Çok sayıda kayıp veren Pakistan'dan büyük misilleme! Ölü sayısı açıklandı 12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış! Dev yatırım... Konut satın alan katil İsrail konut alımında öne geçti: Güney Kıbrıs’ta 'İsrail işgali' büyüyor Tarih ve tutar belli oldu! Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta kallavi indirim Yüzlerce kişi zorla çalıştırıldı! 50 bin kişi görmek için geliyor! Görüşme sızdırıldı: Türkiye'ye karşı bizi sattınız, yine mi satacaksınız? İşte bu hiç beklenmiyordu: Sane dönemi bitmek üzere! ABD en büyük aday Köylüler el ele vererek üretiyor: Sakarya'dan ABD'ye ihraç ediliyor! Atak futbola en yatkın isim halbuki... Rafael Leao neden patlama yapamadı? İşte sebebi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

Oyuncu Uğur Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

#1
Foto - Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

TRT 1'de yayınlanan 'Evlilik Güzeldir' dizisi oyuncularından Uğur Akay, Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

#2
Foto - Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"

#3
Foto - Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

Kazanın şokunu atlatan Uğur Akay, paylaşımında ''Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık... Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'

Akay'ın mesajının ardından meslektaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Uğur Akay’ın geçirdiği kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?
Gündem

Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var?

Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç, Güven Mektubunu İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf’a sunarak İsveç’teki görevine başlarken Batılı..
Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: "Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur"
Gündem

Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur”

Yemen’de Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral Abid el-Thawr, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la geliştirdiği savunma iş birliğini he..
Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun
Dünya

Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun

Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı’ndaki gerilim karşısında ABD’den somut adımlar istedi. Zube, İran’ın ..
Lavrov’dan savaş alarmı! "Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor"
Gündem

Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova’yı tehdit olarak göstererek Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını söyl..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23