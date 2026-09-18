Eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi: 'Çok şükür ikimizde iyiyiz'
Oyuncu Uğur Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Oyuncu Uğur Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
TRT 1'de yayınlanan 'Evlilik Güzeldir' dizisi oyuncularından Uğur Akay, Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Akay, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından kaza anına ait görüntüleri paylaşarak yaşadıklarını anlattı.
"ÇOK ŞÜKÜR İKİMİZ DE İYİYİZ"
Kazanın şokunu atlatan Uğur Akay, paylaşımında ''Eşimle birlikte büyük bir görünmez kaza atlattık... Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Arayan, soran, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.
Akay'ın mesajının ardından meslektaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Uğur Akay’ın geçirdiği kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
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