Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan 81 ilde fahiş fiyat uyarısı! Şed kuşatma töreninde dikkat çeken açıklamalar!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bu sene görkemli bir şekilde Ahilik Haftası’nı kutluyoruz. Valimiz başta olmak üzere ben de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esnaf odalarımızı da katılımlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, "Ahilik, ben kazandım demeden önce, biz ne kazandık diyebilmektir. Ahilik bir insanın sadece işini iyi yapmasını değil, iyi insan olmasını öğütler. Bir malın kaliteli olması kadar, o malı üreten kişinin, kişinin de güvenilir olması önemlidir. Bu yüzden ahilik, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir meslek ahlakı olduğu kadar, toplum hayatımızın da önemli değerlerinden biridir. Bu büyük medeniyetin içerisinde kadınların da çok önemli bir yeri vardır. Bacıyan-ı Rum teşkilatı Anadolu'da kadınların üretimde, ticarette, sosyal hayatta ve dayanışmada ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğunu gösteren çok kıymetli bir mirastır. Bugün bize esnaf ve sanatkarlarımıza bu heyecanı yaşatan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.