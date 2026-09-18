Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan 81 ilde fahiş fiyat uyarısı! Şed kuşatma töreninde dikkat çeken açıklamalar!

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, "Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza yalnızca meslek değil meslek ahlakını, yalnızca kazanmayı değil paylaşmayı ve güvenilir olmayı da öğretmeliyiz. Çünkü ahilik ben değil biz diyebilmektir" dedi. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, "Büyümek önemlidir ama birlikte büyümek daha değerlidir. Bugün Kayseri’nin güçlü üretim kültüründe bu anlayışın izlerini görüyoruz. Esnafımız da sanayicimiz de aynı değerin peşinde. İşini iyi yapmak ve güven vermek" ifadelerini kullandı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Tüm bireylerin ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütler. Ahilik kültürü geçmişten günümüze kadar uzanan gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından seçilen yılın ahisi Argıncık Esnaf Odası'ndan bağlama ustası Naci Kılıçkaya, yılın kalfası Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası'ndan Mustafa Kazan, yılın çırağı Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan Yusuf Efe Yılmaz ve Kayseri'de bu yıl ilk defa olan yılın Ahi Bacısı ise Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası'ndan Servet Halıcı’ya şed kuşatılarak plaketleri takdim edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen şed kuşatma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.