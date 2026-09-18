12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

KUYUMCU FARK ETTİ 1802 yılında Conrad'ın babası John Reed, taşı Fayetteville'deki bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcu bunun altın olduğunu fark etti. Ancak Reed, taşın gerçek değerinden habersizdi ve 3,50 dolar karşılığında satmayı kabul etti. Kuzey Carolina'nın resmi kaynaklarına göre taşın o dönemdeki gerçek altın değeri yaklaşık 3.600 dolar seviyesindeydi. Kuyumcunun taşı daha sonra birkaç bin dolara sattığı öğrenilince Reed yeniden satıcıya başvurdu ve yaklaşık 3.000 dolar ek ödeme aldı.