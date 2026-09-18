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12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

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12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuğun yaptığı keşif ülkede gündem oldu.

#1
Foto - 12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Conrad Reed, ülkeyi etkileyecek bir keşfe imza attı. Reed, ailesinin arazisinden geçen Little Meadow Creek adlı derede yaklaşık 17 pound (7,7 kilogram) ağırlığında sarı renkli bir kaya buldu. Reed, taşın altın olduğunu fark etmedi. Ailesi de değerini anlayamayınca kaya yaklaşık 3 yıl boyunca evde kapı stoperi olarak kullanıldı.

#2
Foto - 12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

KUYUMCU FARK ETTİ 1802 yılında Conrad'ın babası John Reed, taşı Fayetteville'deki bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcu bunun altın olduğunu fark etti. Ancak Reed, taşın gerçek değerinden habersizdi ve 3,50 dolar karşılığında satmayı kabul etti. Kuzey Carolina'nın resmi kaynaklarına göre taşın o dönemdeki gerçek altın değeri yaklaşık 3.600 dolar seviyesindeydi. Kuyumcunun taşı daha sonra birkaç bin dolara sattığı öğrenilince Reed yeniden satıcıya başvurdu ve yaklaşık 3.000 dolar ek ödeme aldı.

#3
Foto - 12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

ÜLKEYİ ETKİLEDİ Reed ailesi bölgede daha fazla altın bulunabileceğini fark ettikten sonra dere çevresinde arama çalışmalarına başladı. 1803'te kurulan ortaklıkla madencilik faaliyetleri genişledi.

#4
Foto - 12 yaşındaki çocuğun keşfi ülkeyi karıştırdı! Meğer yıllarca kapı tutacağı olarak kullanılmış!

Bölgede altın arama faaliyetleri hızla yayılırken Kuzey Carolina, 1848'de Kaliforniya Altına Hücumu başlayana kadar ABD'nin önde gelen altın üretim merkezi oldu. / kaynak: haber7

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