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Gündem ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sosyal medyayı adeta salladı. Ülkenin dört bir yanından farklı lezzetleri tatmak yerine Karadeniz'in saklı cennetini mesken tutan Burns'ün bu sıra dışı kararı kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

Saf bir lezzet tutkusuyla mı yoksa farklı hesaplarla mı Türkiye'ye geldiği tartışma konusu olan Craig Burns'ün tercihi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Savunma sanayi projeleriyle stratejik bir öneme sahip olan Sinop gibi hassas bir bölgeyi tercih etmesi dikkat çekici bulunurken, sosyal medyadaki kullanıcılar ikiye bölündü.

Bir kesim olumlu masum bir kültür ve yemek turizmi olarak değerlendirirken, diğer kesim ise stratejik konuma dikkat çekerek "Acaba ajanlık faaliyeti mi?" şüphesini dile getirdi.

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Yorumlar

Abdullah

Kesinlikle iha, siha

Metin

Ajandır
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