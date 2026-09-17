ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sosyal medyayı adeta salladı. Ülkenin dört bir yanından farklı lezzetleri tatmak yerine Karadeniz'in saklı cennetini mesken tutan Burns'ün bu sıra dışı kararı kamuoyunda büyük merak uyandırdı.
Saf bir lezzet tutkusuyla mı yoksa farklı hesaplarla mı Türkiye'ye geldiği tartışma konusu olan Craig Burns'ün tercihi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
Savunma sanayi projeleriyle stratejik bir öneme sahip olan Sinop gibi hassas bir bölgeyi tercih etmesi dikkat çekici bulunurken, sosyal medyadaki kullanıcılar ikiye bölündü.
Bir kesim olumlu masum bir kültür ve yemek turizmi olarak değerlendirirken, diğer kesim ise stratejik konuma dikkat çekerek "Acaba ajanlık faaliyeti mi?" şüphesini dile getirdi.