İran’dan Mekke’deki İHA gerilimine “sahte bayrak” uyarısı!

Suudi Arabistan’ın Mekke yakınlarında bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini duyurmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Riyad yönetimi İHA’nın Yemen’deki Ensarullah tarafından gönderildiğini açıklarken, Ensarullah suçlamayı reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmaya dahil oldu.

Bekayi; Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami kutsal mekanlara yönelik her türlü saldırının ve bu bölgelerde bulunan insanların tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Tek başına suçlama için dayanak oluşturamaz”

İranlı Sözcü, Mekke yönünde ilerlediği belirtilen bir İHA’nın engellendiği yönündeki açıklamanın, saldırının failini belirlemek için tek başına yeterli olmayacağını kaydetti.

Bekayi, Yemen’de Ensarullah’ın kontrolündeki yönetimin Mekke’yi hedef aldığı yönündeki suçlamayı açık şekilde reddettiğini hatırlatarak, kutsal mekanların güvenliği üzerinden bölgesel gerilimin artırılmaması gerektiğini ifade etti.

İran’dan “sahte bayrak” uyarısı

Bekayi’nin açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise “sahte bayrak” operasyonlarına ilişkin uyarısı oldu.

İranlı Sözcü, son aylarda bölgede kamuoyunun dikkatini İsrail ve ABD’nin eylemlerinden başka yöne çevirmeyi ve İslam ülkeleri arasında anlaşmazlık oluşturmayı hedeflediğini söylediği çok sayıda “sahte bayrak” girişiminin yaşandığını öne sürdü.

Bekayi bu nedenle bölge ülkelerine “dikkatli ve uyanık olunması” çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan: İHA Mekke hava sahasına girmeden vuruldu

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise farklı bir açıklama yaptı. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, 15 Eylül akşamı Yemen’den gönderildiğini söyledikleri İHA’nın Mekke’nin yasak hava sahasına girmeden Suudi hava savunma unsurlarınca tespit edildiğini ve kentin güneyinde imha edildiğini açıkladı.

Suudi tarafı olaydan Ensarullah’ı sorumlu tutarken, Ensarullah yetkilileri Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddetti.

Böylece Mekke yakınlarında engellenen İHA’nın kime ait olduğu ve gerçek hedefinin neresi olduğu konusunda tarafların birbirinden farklı açıklamaları bulunuyor.