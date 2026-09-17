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Ekonomi Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı
Ekonomi

Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı

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Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya birçok gıda tedarikini Türkiye'den yapıyor. Moskova şimdi de Türkiye'nin deniz altındaki zenginliği konusunda işbirliği yapmak istiyor.

Rusya ve Türkiye, balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Rus medyasına göre St. Petersburg’da düzenlenen 9. Uluslararası Balıkçılık Endüstrisi Forumu kapsamında, Rusya Federal Balıkçılık Ajansı (Rosrybolovstvo) Başkanı İlya Şestakov ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz bir araya geldi.

 

Görüşmede balıkçılık sektörünün geliştirilmesi, ikili ticaretin artırılması ve iki ülke şirketleri arasındaki doğrudan iş bağlantılarının güçlendirilmesi ele alındı. Şestakov, Türk tarafının sektörel diyaloğa gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, doğrudan temasların ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

 

Rusya ve Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliği, ortak bilimsel çalışmalar, uzman eğitimi ve veterinerlik denetimleri alanlarında da işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Özellikle mersin balığı yetiştiriciliği ile Karadeniz alabalığı ve kalkan gibi değerli balık türlerinin yetiştirilmesine yönelik deneyim paylaşımına önem verilecek.

İki ülkenin bilim kuruluşları, Ocak 2026’da işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı hazırlanması konusunda anlaşmıştı.

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