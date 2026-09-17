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Gündem Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli
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Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli

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Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasaları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesapları için harekete geçti. Soruşturma kapsamında toplam 246 hesap ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Sermaye piyasalarına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre incelemelerde, sermaye piyasası araçları hakkında doğrudan veya dolaylı biçimde yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplar belirlendi.

Tam 246 hesap ve link için karar

Soruşturma kapsamında tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

Hakimlik, söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verdi.

Karar Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi

Başsavcılık, erişim engeli kararının uygulanması amacıyla kararın Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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