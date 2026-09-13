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Kültür - Sanat Halil El'den uluslararası başarı...
Kültür - Sanat

Halil El'den uluslararası başarı...

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Halil El'den uluslararası başarı...

Türkiye Yazarlar Birliği üyesi yazar ve şair Halil El, "İnsan İnsanı Anlayamadı" isimli eseriyle İtalya’da düzenlenen Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademi Ödülleri’nde birincilik ödülünü kazandı.

 Türkiye Yazarlar Birliği üyesi yazar ve şair Halil El, "İnsan İnsanı Anlayamadı" isimli eseriyle İtalya’da düzenlenen Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademi Ödülleri’nde birincilik ödülünü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından gelen eserler titiz bir değerlendirme sürecinden geçti. İnsan ruhunun derinliklerine dokunan anlatımı ve güçlü edebi diliyle öne çıkan "İnsan İnsanı Anlayamadı", jürinin ortak takdiriyle kategori birinciliğine layık görüldü.

Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Halil El, ödül sonrası yaptığı değerlendirmede sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Aldığı uluslararası dereceyi anlamlı bir mesajla taçlandıran Yazar Halil El, başarısını memleketine ve gençlere armağan etti ve şunları söyledi:

"Bu kıymetli ödülü; güzel ülkeme, kadim memleketime, aileme, edebiyata gönül verenlere, gençlerimize ve insanın insana yeniden gönül diliyle yaklaşacağı daha adil bir dünya umuduna ithaf ediyorum. Kalem yazmaya, söz iyiliği aramaya devam edecek."

 

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