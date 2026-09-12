Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, 27 Ağustos’ta Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Verilen bilgilere göre rahatsızlanan 16 yaşındaki H.E.Y., annesi R.H. ile hastaneye geldi.

Hastanede kanaması başlayan genç kız tuvalete girdi. H.E.Y.’nin burada doğum yaptığı ve dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna bıraktığı belirtildi.

Bebeğin hayatta olduğunu görünce yardım çağırdı

Bir süre sonra tuvalette temizlik yapmak üzere içeri giren hastane çalışanı, çöp kutusunda yeni doğmuş bebeği fark etti.

Bebeğin hayatta olduğunu gören görevlinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ortaya çıkmasının ardından Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bebeğin annesinin H.E.Y. olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisi devam eden genç kız hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı

İki günlük tedavi sürecinin ardından H.E.Y. ile olay günü kendisini hastaneye getiren annesi R.H. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.E.Y., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Annesi R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin tedavisi sürüyor

Olaydan sağ kurtarılan bebeğin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında bebeğin babasının da belirlendiği, olayın tüm yönleriyle incelenmeye devam edildiği aktarıldı.