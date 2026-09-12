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Gündem Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak
Gündem

Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak

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Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak

AK Parti MKYK toplantısında milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni sosyal ve ekonomik destek modelleri masaya yatırıldı. Alternatif destek paketleri üzerinde çalışılması kararlaştırılırken hazırlanacak seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı belirtildi.

Emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi ağırlıklı bir toplantı gerçekleştirdi.

Dünya gazetesinin haberine göre toplantının önemli gündem maddelerinden birini emeklilere yönelik sosyal ve ekonomik destekler oluşturdu.

Alternatif modeller hazırlanacak

Toplantıda emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik şartlar değerlendirilirken yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda farklı sosyal ve ekonomik destek seçeneklerinin hazırlanması ve uygulanabilir modellerin belirlenmesi bekleniyor. Ortaya çıkacak taslakların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesine ve onayına sunulacağı aktarıldı.

Çalışmanın ayrıntıları ve emeklilere sağlanabilecek desteklerin kapsamına ilişkin ise henüz net bir model açıklanmadı.

Şimşek ekonomideki tabloyu anlattı

MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomiyle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından özellikle dar gelirli vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyen gıda ve barınma maliyetleri gündeme geldi. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanabilecek yeni adımlar değerlendirildi.

Gıda fiyatları için koordinasyon artırılacak

Gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Tarımsal üretimin artırılması amacıyla sulama ve altyapı yatırımlarına hız verilmesinin de gündeme geldiği belirtildi.

Emeklilere yönelik hazırlanacak destek paketinin içeriği ise yapılacak çalışmalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından netleşecek.

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Yorumlar

Ysf

Bir şeyler yapılıyormuş gibi yapılan boş işler. 10-15 bin alması gerekenleri çıkardınız 25 bine. Şimdi de çıkarırsınız 40-50 bine. Kaynak mı nerede.. Yüksek primlilerden al ver primsizlere taktiği. Yetmedi... EYT falan emekli olamayanları da oy alacağım diye emekli etmeye devam. Çalışanı kalmadı memleketin.

Mesut Sarp

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'deki en düşük emekli aylığı 23.552 TL seviyesindedir. Bu durum, tek bir emeklinin aldığı maaşın (23.552 TL) tek kişi için hesaplanan asgari yaşam maliyetinin (48.305 TL) yaklaşık yarı fiyatına denk geldiğini göstermektedir. Türkiyede insancıl bir yaşam için emeklilerin aylıkları en az 50 bin liradan 100 binliraya kadar derhal yükseltilmelidir. Bu bugün için olan durumdur. Çünkü pahalılık durdurulmadı hala devam ediyor.
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