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Gündem Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.

TikTok’ta açtığı canlı yayında kullandığı sözler Semih Varol’u adliyelik etti.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına hakaret ettiği tespit edilen fenomen Semih Varol gözaltına alındı.

 

Sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

 

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Yorumlar

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Hadi hakeretlerini karakolda da et görelim delilanli isen, igrenc sahte kabadayı.
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