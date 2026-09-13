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Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

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Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Galatasaray'ın panteri Uğurcan Çakır'ın düşük performansı tedirgin ediyor.

#1
Foto - Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Uğurcan şu ana kadar Galatasaray'a doğrudan maç kaybettirmedi; doğrudan gole sebebiyet veren büyük bir hatası da yok. Ancak 7.16'lık ortalama reytingi ve özellikle Sporting ile Çorum FK maçlarındaki düşük performansı, ritim kaybının Dünya Kupası'ndan beri sürdüğünü gösteriyor.

#2
Foto - Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Uğurcan Çakır, geçen sezon transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin de üzerine çıkarak şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Ancak özellikle Dünya Kupası'nda kötü oynaması ve o dönemde başlayan performans düşüklüğü bu sezona da sirayet etti.

#3
Foto - Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Uğurcan Çakır belki de şu ana kadar bariz hatalar yapmadı, Galatasaray'a maç kaybettirmedi; ancak bu sezon hiçbir maçta öne çıkıp maç kazandıran isim de olmadı.

#4
Foto - Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Çıktığı maçlarda 11 şutun 4'ünü gol olarak kalesinde gördü. Kurtarış yüzdesinin c.6 seviyesinde kalması, kalesine gelen neredeyse her üç şuttan birinin golle sonuçlandığını gösteriyor. Engellenen gol beklentisi verisi -0.24 (diğer veride -1.23) olarak ölçülmüş. Bu tablo, Uğurcan'ın yememesi gereken veya çıkarabileceği pozisyonlarda ekstra bir hamle yapıp "maç kazandıran" kurtarış üretemediğini doğruluyor.

#5
Foto - Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu?

Kalesinde gördüğü 4 golün 2'si ceza sahası dışından. Üst düzey bir kalecinin ceza sahası dışı şutlarda bu oranda gol yemesi, konsantrasyon ve reaksiyon süresindeki düşüşe işaret ediyor.

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