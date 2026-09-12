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Gündem Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor. Son olarak Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli yakalandı.

Türkiye milletin huzurunu kaçıranların soluk borusunu kesiyor.

Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 64 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Adana merkezli 11 ilde operasyon 

Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı verilen 97 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

 

Ekiplerce 64 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu değerlendirilen 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konulduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin 33 şüpheliyi yakalanmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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